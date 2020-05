Oberlahnkreis: Digitaler Kinderchor im eigenen Wohnzimmer

Nicole Ebel, Jugendreferentin des Sängerkreises Oberlahn, probt jeden Montag um 16 Uhr mit den "MagicKids" aus Münster und dem Kinderchor Laubuseschbach. Screenshot: Nicole Ebel

Weilmünster-Laubuseschbach/Selters-Münster (red). "Nicole, können wir nicht öfter proben?" - Eine ehrliche und spontane Reaktion aus Kindermund. Chorleiterin Nicole Ebel freut es.

Chorproben in Corona-Zeiten, das gibt es natürlich nicht. Ja, es gibt gar nichts mehr für die Kinder, die Schule fällt schon wochenlang aus und fängt erst langsam wieder an, am Nachmittag kein Sport, kein Musikunterricht, kein Singen im Kinderchor, kein Treffen mit Freunden. Der Kalender der Kleinen, sonst oft gespickt voll von Pflichtterminen, ist plötzlich leer. Die fehlende Struktur bringt aber nicht etwa die Freiheit, sondern eher Leere und gähnende Langweile.

Nicole Ebel, Jugendreferentin des SKO (Sängerkreis Oberlahn), hat ein Herz für Kinder und fragte sich: "Könnte man das Vakuum nicht mit virtuellen Treffen füllen, analog zu den Proben der Erwachsenen-Chöre? Lässt sich so eine Idee umsetzen?" Schließlich müsse man mit dem Internet zurechtkommen und eine eigene Disziplin lernen: Durcheinanderreden sei nicht erlaubt! Und es klappt: Die kleinen Sänger stellen sich ausgesprochen geschickt an. Bei den Jüngsten helfen natürlich die Eltern, den Laptop von Mama oder Papa einzustellen, die Älteren nutzen das eigene Handy. Der Link, den Nicole Eltern und Jugendlichen zusandte, öffnet - ein modernes Simsalabim - den Proberaum bei Zoom. Was für ein Spaß, wenn man da schon ein paar Sängern zuwinken kann, die sich früher eingeloggt haben! Die Zeitverzögerung bei der Übertragung lässt leider ein gleichzeitiges Singen nicht zu, deshalb schaltet Nicole alle Teilnehmer stumm. Sie singt zur Klavierbegleitung, klatscht zum Begrüßungslied und kann ihren Chor dabei beobachten, wie er zuhause eifrig mitmacht. Genauso funktioniert das Einüben neuer Lieder: Nicole Ebel singt vor, der Chor wiederholt. Ein paarmal, dann scheint es schon ganz gut zu klappen.

Eltern genießen

eigene "Freistunde"

Jeden Montag um 16 Uhr kommen die "MagicKids" aus Münster und der Kinderchor Laubuseschbach mit Hilfe des Internets so zusammen. Da dieses Angebot so gut angenommen wurde - und ganz nebenbei auch die Eltern die eigene "Freistunde" genießen -, möchte Nicole Ebel auch allen anderen Kindern, die Musik mögen, die Möglichkeit geben, an den Stunden teilzunehmen. "Vielleicht entdecken auch andere die Lust am Singen und schließen sich einem der Kinderchöre an, wenn alles wieder ,normal' läuft und dann natürlich noch viel schöner ist", so Ebel. Wer Interesse hat, kann sich bei Nicole Ebel unter: 06483-23 08 melden. Die Chorleiterin gibt dann gern weitere Auskünfte und vor allem den "Schlüssel" zum Proberaum - den Link - weiter.