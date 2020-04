Oberlahnkreis: Hunderttausende Bäume neu gepflanzt

Noch immer müssen Fichten gefällt werden, die vertrocknet sind. Diese müssten auch schnellstmöglich aus dem Wald gebracht werden, um keine Nistmöglichkeiten für Borkenkäfer zu bieten.

Allerdings sind die Holzpreise derzeit sehr niedrig, es finden sich kaum noch Abnehmer für Fichtenholz.

Alternativen sind laut Weilburgs Forstamtsleiter Werner Wernecke das Schälen der RindeDas müsse jedoch in Handarbeit gemacht werden, wofür nicht genügend Personal da sei. Oder das Holz müsse weit weg von Wäldern gelagert werden, was in der Region kaum möglich sei und viel zu teuer wäre.

Zum Schutz der noch bestehenden Fichten könnte deren Holz mit einem Insektizid behandelt werdenDas sei jedoch nur die Ultima Ratio, da der Weilburger Wald FSC-zertifiziert sei und die chemische Behandlung lediglich mit Genehmigung des Ministeriums möglich sei, sagte Wernecke.