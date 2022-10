Ohne Führerschein, mit Alkohol: Unfall bei Weilmünster

Auf der L 3025 im Kreis Limburg-Weilburg ist es am Samstag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Symbolfoto: dpa

WEILMÜNSTER-ESSERSHAUSEN - Bei Weilmünster-Essershausen im Landkreis Limburg-Weilburg ist es am Samstagnachmittag auf der L 3025 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Während sich der Fhrer oder die Fahrerin eins der beteiligten Autos unerlaubt aus dem Staub machte, überschlug sich eine junge Frau mit ihrem Pkw - und wurde später mit auf die Wache genommen. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Eine 19-Jährige fuhr am 1. Oktober gegen 15.30 Uhr mit ihrem Opel Corsa auf der L 3025 aus Weilmünster-Ernsthausen kommend in Richtung Essershausen. Nach den späteren Angaben der jungen Frau, so die Polizei, sei ihr im Ausgang einer Linkskurve ein schwarzer Kombi auf ihrer Fahrspur entgegengekommen. Durch ein Fahrmanöver gelang es ihr, einen Zusammenstoß zu vermeiden. Allerdings geriet sie in den Straßengraben und überschlug sich. Am Auto entstand einen Sachschaden in Höhe von 3000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Der schwarze Kombi sei derweil unerlaubt weitergefahren.





Bei der Unfallaufnahme stellte die Streife dann jedoch fest, dass die 19-Jährige gar nicht im Besitz eines Führerscheins ist und zudem unter Alkoholeinfluss stand. Auf der Polizeiwache wurde eine Blutprobe genommen.