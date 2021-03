Online-Konferenzen gibt es in Ghana nicht

Mit Maske im Unterricht: Seit Januar gehen die Kinder in Ghana wieder zur Schule. Im Lockdown müssen viele von ihnen ihren Eltern beim Verkauf von Essen auf dem Markt und bei den Straßenverkäufen helfen. Foto: Ev. Kirchengemeinde Wolfenhausen-Haintchen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WOLFENHAUSEN-HAINTCHEN/KUMASI - Wie kommt die ghanaische Partnerkirche der evangelischen Kirchengemeinde Wolfenhausen-Haintchen durch die Corona-Pandemie? Pfarrerin Bettina Bender, Vorsitzende des Ghana-Ausschusses des evangelischen Dekanats Runkel, berichtet.

"Letztes Jahr war ich in diesen Tagen bei unserer Partnerkirche in Ghana. Wir haben zusammen Visa beantragt, die Pässe durchgeschaut und über das Besucherprogramm gesprochen für die achtköpfige Besuchergruppe, die im Herbst in unser Dekanat kommen wollte. Als ich wieder heimflog, wurde ich von allen herzlich verabschiedet. ,We meet us again in September!'

Dann kam alles anders. Am 15. März 2020 kam der erste Lockdown in Deutschland. Das Coronavirus breitete sich aus, weltweit. Der Ghana-Besuch wurde abgesagt und ins Jahr 2021 verschoben. Da sind wir nun.

Verstöße gegen die Maskenpflicht sind teuer

Doch auch in diesem Jahr wird keine Partnerschaftsgruppe aus Kumasi/Ghana zu uns kommen können. In Ghana ist das Virus ebenso präsent. Auch die Ghanaer erlebten im Jahr 2020 einen Lockdown mit geschlossenen Schulen und Gotteshäusern. Seit Januar 2021 gehen die Schüler wieder zur Schule, aber nur aus dem einen Grund, weil sie dort unter Aufsicht sind, so sagte es mir Prince Appiah-Fei, der Leiter des Adumasa-Schulprojekts. Blieben die Schüler zu Hause, wären sie gefährdeter, denn viele Schulkinder helfen ihren Eltern beim Verkauf von Essen auf dem Markt und bei den Straßenverkäufen.

Homeschooling ist in Ghana nicht möglich, da es in den meisten Familien keinen Computer gibt. Auch gibt es in Ghana keine Fußballgruppen mehr und alle kirchlichen Gemeindeveranstaltungen, Bibelstunden, Chorproben, Kindergruppen und Konfi-Unterricht sind abgesagt. Online-Konferenzen, wie wir sie aus der Politik und Wirtschaft und auch von unseren Pfarrerkonferenzen und Konfi-Stunden kennen, wo man sich am Computer begegnet und bespricht, gibt es in Ghana nicht. Die Digitalisierung, die gerade bei uns ins Rollen kommt, wo Schulen und Schüler mit Laptops ausgerüstet werden, ist in Ghana noch weit zurück.

In Ghana ist gerade heißer Sommer mit Temperaturen von über 30 Grad. Das tägliche Leben spielt sich überwiegend im Freien ab. Das Tragen von Mund-Nasen-Masken ist ebenso wie bei uns Pflicht. Wer in der Öffentlichkeit ohne Maske gesehen wird, muss zehn Cedi zahlen - umgerechnet etwa 70 Euro. Das ist in Ghana viel, viel Geld.

Im letzten Jahr haben wir 400 Solarlampen nach Ghana geschickt. Sie konnten immer noch nicht alle in die entlegenen Dörfer verteilt werden, weil die kirchlichen Partner auf keinen Fall das Virus in diese Dörfer bringen wollen.

Ghana ist ein christliches Land und der Sonntag ist für den Kirchenbesuch vorbehalten. Bei meinen Besuchen in Ghana in den letzten Jahren habe ich sonntags immer die Familien in Sonntagskleidern gesehen, wie sie zur Kirche laufen. Es gibt sehr viele verschiedene christliche Kirchen. Die Menschen leben mit ihrem Glauben. Kein Sonntag ohne Gottesdienst. Der Sonntag ist heilig. Markt und Verkaufsstände sind geschlossen.

Am Sonntag ist normalerweise von 7 bis 8 Uhr ein Gottesdienst in englischer Sprache (Landessprache) und von 9 bis 12 Uhr ein Gottesdienst in der afrikanischen Sprache Twi. ,Jetzt in Corona-Zeiten gibt es vier Gottesdienste am Sonntag von je einer Stunde Dauer', sagte mir Propst Kofi Akonnor. Dann können alle Gemeindeglieder zur Kirche kommen und mit Abstand in den Kirchenbänken sitzen."