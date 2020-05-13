Mittwoch,
13.05.2020 - 12:10
2 min
Open Air Musikfestival "Weil's rockt" auf dem Kirberg in Weilmünster abgesagt
Die Bands waren gebucht, die Vorbereitungen nahezu abgeschlossen. Doch wegen der Corona-Pandemie findet das Open Air Konzert "Weil's rockt" in Weilmünster nicht statt.
Von Dorothee Henche
Redakteurin Weilburg
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