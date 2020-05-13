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Mittwoch, 13.05.2020 - 12:10
2 min

Open Air Musikfestival "Weil's rockt" auf dem Kirberg in Weilmünster abgesagt

Die Bands waren gebucht, die Vorbereitungen nahezu abgeschlossen. Doch wegen der Corona-Pandemie findet das Open Air Konzert "Weil's rockt" in Weilmünster nicht statt.

Dorothee Henche: Redakteurin Weilburg
Von Dorothee Henche
Redakteurin Weilburg
Das Gelände auf dem Kirberg oberhalb von Weilmünster bietet eine tolle Open Air Atmosphäre. In diesem Jahr wird es aber kein "Weil's rockt" Konzert geben. Foto: Dorothee Henche

Das Gelände auf dem Kirberg oberhalb von Weilmünster bietet eine tolle Open Air Atmosphäre. In diesem Jahr wird es aber kein "Weil's rockt" Konzert geben. Foto: Dorothee Henche

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