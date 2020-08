Open-Air-Theater auf dem Kirberg

Jetzt teilen:

WEILMÜNSTER - (red). Am Sonntag, 9. August, wird es auf dem Kirberg in Weilmünster unterhaltsam. Das Kulturbüro Weilmünster veranstaltet einen Open-Air-Theater-Sonntag. Es gibt zwei Vorführungen – unter Einhaltung der Hygiene- und Sicherheitsregeln.

Um 16 Uhr beginnt das Theaterstück „Die gestiefelte Katze“ mit Doris Friedmann vom Theater „Rotes Zebra“. Der Eintritt kostet vier Euro für Kinder und Erwachsene. Die gestiefelte Katze ist eine arme Müllerskatze und ihr Herr ein noch ärmerer Müllerssohn – ein Müller ohne Mühle. Während der böse Zauberer auf seinem Schloss im Überfluss schwelgt, müssen alle anderen hungern.

Doch die Katze ist eine Frohnatur. Und sie ist schlau. Mit tollpatschigem Charme, liebenswerter Dreistigkeit und einer gehörigen Portion Mut stürzt sie sich in das spannende Abenteuer. Sie zieht sich ihre Stiefel an, buhlt um die Gunst des Königs und kämpft sogar mit dem bösen Zauberer.

Um 20 Uhr startet das Theaterstück „Was Ihr wollt“. Hierbei handelt es sich um eine Solo-Komödie frei-komisch nach Shakespeare von und mit Bernd Lafrenz. Der Eintritt kostet zwölf Euro. Die schöne und kluge Viola, Zwillingsschwester von Sebastian, ist bei einem Schiffbruch von ihrem Bruder getrennt worden und kommt in Illyrien an Land.

Munteres Spiel um Identitäten

Dort beschließt sie, bei dem edlen Herzog Orsino in Dienst zu gehen, aber als Mann verkleidet unter dem Namen Cesario. Herzog Orsino findet Gefallen an dem jungen Edelmann Cesario und schickt ihn als Liebesboten zu der reichen Gräfin Olivia, nach der sich Orsino in Liebe verzehrt, ohne bisher erhört worden zu sein. Cesario, um den Olivia buhlt, verliebt sich in Herzog Orsino. Das Publikum kann sich auf ein heiteres, munteres Spiel um Identitäten und vorgetäuschte Identitäten freuen.

Eintrittskarten sind unter Telefon 0 64 72-8 31 08 34 erhältlich.