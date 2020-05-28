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Donnerstag, 28.05.2020 - 14:30
3 min

"Pastori" in Weilmünster geht neue Wege

Zwei neue Spitzenköche versprechen regionale, frische und heimatverbundene Küche im Lichtspielhaus und Restaurant "Pastori" in Weilmünster.

Von Sabine Gorenflo
Marcus Schleicher (links) und Tim Failing sind die neuen Spitzenköche im "Pastori" in Weilmünster. Foto: Sabine Gorenflo

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Fotos
Marcus Schleicher (links) und Tim Failing sind die neuen Spitzenköche im "Pastori" in Weilmünster. Foto: Sabine Gorenflo

Marcus Schleicher (links) und Tim Failing sind die neuen Spitzenköche im "Pastori" in Weilmünster. Foto: Sabine Gorenflo

Marcus Schleicher (links) und Tim Failing sind die Spitzenköche, die mehr Region auf die Teller bringen wollen.. Foto: Sabine Gorenflo

Marcus Schleicher (links) und Tim Failing sind die Spitzenköche, die mehr Region auf die Teller bringen wollen.. Foto: Sabine Gorenflo

Neben der Küche bleibt das historische Kino im "Pastori" in Weilmünster natürlich wichtigster Bereich. Foto: Pastori

Neben der Küche bleibt das historische Kino im "Pastori" in Weilmünster natürlich wichtigster Bereich. Foto: Pastori

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