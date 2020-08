Randalierer auf Schuldach in Weilmünster

Jetzt teilen:

Weilmünster (red). Die Polizei in Weilburg sucht Zeugen in einem Fall von Vandalismus: Unbekannte haben sich im Verlauf der vergangenen Tage Zugang zum Dach der Weiltalschule in Weilmünster verschafft und dort einen erheblichen Sachschaden verursacht.

Die Täter kletterten nach Angaben der Polizei auf das Gebäude, wo sie dann Teile der Blitzschutzanlage beschädigten und mehrere Oberlichter zerstörten.

Der Sachschaden beträgt einer ersten Schätzung zufolge mindestens 10 000 Euro.

Blitzschutzanlage und Oberlichter zerstört

Die Weilburger Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise unter Telefon 0 64 71-9 38 60 entgegen.