Rekordverdächtige Aktion für Wolfenhäuser Wäldchen

Das Schild am Baum kündigt an, dass an dieser Stelle das Wolfenhäuser Wäldchen entstehen soll. Archivfoto: Dorothee Henche

WEILMÜNSTER-WOLFENHAUSEN - Weilmünster-Wolfenhausen. Das wird kein kleines Wäldchen, sondern ein richtiges Waldstück: Insgesamt 2670 Baumpatenschaften sind bei der Aktion zusammengekommen, die der Ortsbeirat Wolfenhausen vor Weihnachten ins Leben gerufen hatte.

Am Samstag, 5. März, von 10 bis 14 Uhr startet die große Baumpflanzaktion, bei der die Baumpaten gemeinsam das Wolfenhäuser Wäldchen bepflanzen.

"Das ist ein tolles Ergebnis, besonders, wenn man bedenkt, dass wir ursprünglich auf 1200 Patenschaften für die kleinen Setzlinge gehofft haben", sagt Monika Christ vom Ortsbeirat. Die Idee zu dieser Aktion hatte Niklas Schwenzer im vergangenen Jahr in einer öffentlichen Ortsbeiratssitzung vorgetragen. Der Ortsbeirat hatte sich danach direkt mit dem Forstamt, Hessenforst und der Gemeinde in Verbindung gesetzt, die ihre Unterstützung zusicherten.

Insgesamt 483 verschiedene Baumpaten gibt es. Neben den einzelnen Baumpatenschaften haben sich viele Käufer gleich 50, 100 und sogar 150 Zertifikate gesichert. Die meisten Paten sind Wolfenhäuser, darunter viele Neubürger. Das freut den Ortsbeirat natürlich sehr. Aber auch Personen aus anderen Orten wie Laubuseschbach und Weilmünster haben sich an der Aktion beteiligt.

Die Jagdgenossenschaft Wolfenhausen hat eine Spende von 500 Euro für den Zaun zugesagt, der die jungen Setzlinge vor Wildfraß schützen soll.

Viel mehr Setzlinge als ursprünglich erwartet

Zur Baumpflanzaktion am 5. März wird die Freiwillige Feuerwehr den Ortsbeirat bei der Organisation unterstützen. Sie sperren die Waldwege, sorgen für die Sicherheit und werden Getränke sowie Fleischkäse-Brötchen an die Besucher verkaufen.

Das Wolfenhäuser Wäldchen liegt im Bergwald, im Westen von Wolfenhausen. Es ist vom Sportplatz/Schützenhaus aus erreichbar. Über die Alte Heerstraße geht es in den Wald, nach etwa 800 Metern erreicht man an der Kreuzung zum Kirschbaumweg (Dorfgemeinschaftshaus) den Wasserhochbehälter. Von dort sind es noch einmal 500 Meter bis zur nächsten Kreuzung, an der die Baumpflanzaktion stattfindet. Parkmöglichkeiten stehen am Dorfgemeinschaftshaus oder am Schwimmbad zur Verfügung. Alle anderen Zufahrten zum Wald müssen für Feuerwehr und Forstbehörde freigehalten werden.