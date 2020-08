Rotorblätter auf dem Weg zum Windpark Buhlenberg

Meter für Meter um den Kreisverkehr herum - eine heikle Aufgabe. Fotos: Margit Bach

WEILMÜNSTER - WEILMÜNSTER. "Stop" ist ganz groß auf der beleuchteten Anzeigetafel des Begleitfahrzeugs zu lesen: Gerade sind noch Autos in der Weilmünsterer Weilstraße in Richtung Audenschmiede unterwegs, als diese auf das fahrende Stoppschild treffen und zum Umkehren aufgefordert werden. Denn noch nicht sichtbar, aber in der Nähe um die Ecke, ist gerade die Mittagspause beendet worden, und ein ungewöhnlicher Transport hat sich in Bewegung gesetzt.

Zahlreiche Passanten bestaunen Spektakel

Ein 60 Meter langes, weißes Gebilde, das an seiner rot-weiß-gestreiften Spitze aussieht, wie ein überdimensionierter platter Zahnstocher sticht plötzlich in die Luft und schiebt sich um die Ecke. Das Spektakel zieht neugierige und staunende Blicke auf sich. Immer wieder stehen an der Strecke Passanten, die die Gelegenheit nutzen, ein Stück Zeitgeschichte bildlich festzuhalten.

Mit einem Tag Verspätung ist am Mittwoch die Anlieferung der Rotorblätter und Stahlrohrtürme für die drei Windenergieanlagen des Windparks Buhlenberg gestartet. Er entsteht zwischen Weilmünster-Möttau und Weilmünster-Dietenhausen sowie Kraftsolms.

Nicht zu beneiden ist der Mitarbeiter, der dafür verantwortlich ist, das Ungetüm - je nach auf dem Weg vorhandenen Hindernissen - steil in die Luft ragen zu lassen oder platt herunterzulegen. Er umschifft Ampelanlagen, Bäume oder Gebäude routiniert. Ein zweiter Mann gibt hilfreiche Orientierung. Mal läuft er vorne an die Spitze, um nachzuschauen, wie die nächste Kurve am besten zu fahren ist.

Es gibt noch einige Chancen, einen solchen Schwertransport zu erleben: Bis zum Montag, 24. August, werden noch viele Rotorblätter und Komponenten transportiert. Gestartet wird nahezu täglich gegen 9 Uhr am Umladeplatz vor Heinzenberg. Ab Utenhof wird der Verkehr regelmäßig halbseitig durchgelassen. Insgesamt neun Haltepunkte entlang der Strecke sorgen dafür, dass der Verkehr vorbeifließen kann. Eine Pause wird in der Regel zwischen 11.45 und 14 Uhr auf einem Parkplatz bei der Weilmünsterer Klinik eingelegt.