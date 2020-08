Schnell den richtigen Klinikplatz finden

Der Geschäftsführer von Vitos Weil-Lahn, Martin Engelhardt, verspricht sich von dem Aufnahmeservice kürzere Wartezeiten auf einen psychosomatischen Behandlungsplatz. Foto: Vitos Weil-Lahn

Weilmünster (red). Mehr Service, bessere Erreichbarkeit: Vitos hat für seine psychosomatischen Kliniken einen zentralen, hessenweiten Aufnahme- und Belegungsservice eingerichtet. Für Patienten gibt es damit eine einzige Anlaufstelle bei allen Fragen rund um den stationären Aufenthalt und die psychosomatische Behandlung.

Der Service informiert die Anrufer über Behandlungsmöglichkeiten der jeweiligen Klinik für Psychosomatik (KPS). Das Team gibt Auskunft über freie Plätze und Wartezeiten. Bereits telefonisch werden die Formalitäten für einen Klinikaufenthalt geklärt. "Wir wollen Patientinnen und Patienten, die sich für eine psychosomatische Behandlung bei Vitos interessieren, mit einem unternehmensweiten Aufnahmeservice einen niedrigschwelligen Zugang zu unseren Behandlungsangeboten ermöglichen", sagt Vitos-Geschäftsführer Reinhard Belling.

Bislang waren die sechs Vitos-Kliniken für Psychosomatik zu unterschiedlichen Zeiten telefonisch erreichbar. Auch die Behandlungsmöglichkeiten variieren von Haus zu Haus. Bietet eine Klinik eine gewünschte Behandlung nicht an oder hat kurzfristig keine freien Plätze, mussten Hilfesuchende selbst bei einer anderen Klinik anrufen. "Wir möchten gewährleisten, dass Patienten und Einweiser vor allem bei einem ersten Kontakt zuverlässig einen Ansprechpartner erreichen", so Werner Kupfer, Klinikdirektor der Vitos-KPS Weilmünster. Alle Vitos-KPS behandeln Erkrankungen aus dem gesamten psychosomatischen und psychotherapeutischen Diagnosespektrum. Ergänzend hat jede Klinik spezialisierte Schwerpunktangebote. Die Klinik in Weilmünster beispielsweise ist auf psychogene Stimmstörungen im HNO-Bereich sowie neurologisch-psychosomatische Störungen spezialisiert.

AUFNAHMESERVICE Der Vitos Aufnahmeservice Psychosomatik ist kostenlos unter Telefon 08 00-8 48 67 00 zu erreichen. Patienten, Einweiser und Angehörige können sich jeweils montags bis freitags von 7 bis 19 Uhr und samstags von 7 bis 12 Uhr an den Aufnahmeservice wenden. Außerhalb dieser Zeiten nimmt eine Bandansage den Anruf auf, ein Rückruf am nächsten Werktag wird garantiert.

Wünsche der Patienten berücksichtigen

Das Team des zentralen Aufnahmeservice unterstützt dabei, möglichst zum gewünschten Zeitpunkt einen geeigneten Platz zu bekommen. Dazu fragen die Beschäftigten ab, ob eine Einweisung schon vorliegt und welche Beschwerden oder Vorerkrankungen bestehen. Mit diesen Informationen suchen sie das passende Behandlungsangebot heraus. Dabei werden auch Wünsche berücksichtigt: Manche möchten ihren Klinikaufenthalt möglichst wohnortnah verbringen, andere lieber weiter entfernt. Je nach Beschwerdebild sind Vorgespräche mit dem jeweiligen Chefarzt möglich. Diese entscheiden vor Ort, ob die psychosomatische Behandlung für die betreffende Person infrage kommt und wann die stationäre Aufnahme erfolgen kann.

"Mit dem hessenweiten Aufnahmeservice reduzieren wir die Wartezeiten auf freie psychosomatische Behandlungsplätze und können auf den Bedarf besser reagieren", sagt Martin Engelhardt, Geschäftsführer von Vitos Weil-Lahn. Angesiedelt ist der zentrale Service bei Vitos Rheingau in Eltville und ist zuständig für alle Vitos-Kliniken für Psychosomatik in Eltville, Gießen, Heppenheim, Herborn, Kassel und Weilmünster.