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Montag, 01.06.2020 - 15:00
3 min

Schreibwarenladen Hirschhäuser in Weilmünster schließt seine Pforten

Die Inhaber Ingrid und Stephan Weil hoffen noch, bis zum Ende des Monats, einen Nachfolger zu finden. Ansonsten schließt der Laden zum 30. Juni.

Agathe Markiewicz: Redakteurin Weilburg
Von Agathe Markiewicz
Redakteurin Weilburg
Eine Institution weniger in Weilmünster: Ingrid und Stephan Weil schließen ihren Schreibwarenladen in der Hauptstraße zum Ende des Monats. Foto: Agathe Markiewicz

Eine Institution weniger in Weilmünster: Ingrid und Stephan Weil schließen ihren Schreibwarenladen in der Hauptstraße zum Ende des Monats. Foto: Agathe Markiewicz

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Weilmünster Ort Hessen Limburg-weilburg Weilmünster
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