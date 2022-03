Schulfach "Feuerwehr": An der Weiltalschule gibt's das

Sieht aus wie ein Großeinsatz, ist aber keiner. An der Weiltalschule findet mittwochs Feuerwehrunterricht statt. Foto: Weiltalschule

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILMÜNSTER - Weilmünster (red). Deutlich verwundert blicken Passanten, die mittwochvormittags an der Weiltalschule vorbeikommen und ein Löschfahrzeug der Gemeinde Weilmünster sowie Menschen in Feuerwehr-Einsatzkleidung erblicken, auf die Szenerie. Die Sorge, dass es sich um einen Einsatz handelt, ist jedoch unbegründet. Hier geht es nicht um einen Ernstfall, sondern um Brandschutzerziehung.

Den Feuerwehrunterricht gibt es seit vier Jahren an der Schule. Das Konzept dafür hat Feuerwehrmann Thomas Kramer erstellt. Kramer ist stellvertretender Wehrführer des Ortsteils Laubuseschbach und unterrichtet an der Weiltalschule - in Form einer Tagesabordnung von der Wilhelm-Knapp-Schule. Schulleiterin Anette Schmittel hebt in diesem Zusammenhang auch das Engagement von Georg Wiese hervor. Er ist Kreisausbilder bei der Feuerwehr und unterrichtet ebenfalls an der Weiltalschule und an der Wilhelm-Knapp-Schule.

Die Sneakers gegen Stahlkappenschuhe tauschen

Für den Feuerwehrunterricht werden aus jeder Klasse Schüler der Jahrgangsstufe neun und zehn pro Schuljahr (wechselweise) drei bis vier Mal aus ihrem normalen Unterricht herausgelöst. Alle Beteiligten waren sich bei der konzeptionellen Gestaltung einig, dass praktischer Unterricht am sinnvollsten ist. Dies bedarf der Unterstützung von mindestens fünf freiwilligen und ehrenamtlichen Feuerwehrleuten sowie eines Einsatzfahrzeugs der Großgemeinde Weilmünster. Angeleitet werden die Schüler während der 90-minütigen Unterrichtseinheit von aktiven Feuerwehrleuten, die auch an der Schule unterrichten.

Fotos Sieht aus wie ein Großeinsatz, ist aber keiner. An der Weiltalschule findet mittwochs Feuerwehrunterricht statt. Foto: Weiltalschule 2

Damit das Ganze der Realität nahekommt, wurde für die Schüler Schutzkleidung in verschiedenen Größen angeschafft. Nach dem Umkleiden werden die Klassen in drei Gruppen eingeteilt und von den Feuerwehrkameraden fachgerecht angeleitet. Auf dem Lehrplan stehen beispielsweise Fahrzeugkunde, Übungen mit Leitern oder Personensuche unter erschwerter Sicht. Auch wie man im Ernstfall mit anderen Helfern kommuniziert und verletzte Personen rettet, wird geübt, um nur einige Beispiele zu nennen. Sind die Schüler anfangs oft noch skeptisch, wenn sie ihre Sneakers gegen Stahlkappenschuhe tauschen müssen, so weicht die Voreingenommenheit meist schnell Freude und Begeisterung.

Klar, dass diese Art des Unterrichts eine Menge Geld kostet. Aber dieses sei gut angelegt angesichts des Nutzens für die Schüler und die Gesellschaft, meinen Schule und Wehr. Die jungen Leute lernen, im Team zusammenzuarbeiten, wissen, wie sie mit Bränden, Unfällen und Verletzungen umgehen müssen und gewinnen ein tiefgreifendes Verständnis für die Arbeit der Feuerwehr und der Rettungsdienste.

Im Ernstfall wissen,

was zu tun ist

Auch die Bedeutung und die Wichtigkeit des ehrenamtlichen Engagements können die Schüler hautnah erleben. Im besten Fall schaffen es die Ausbilder, einige von ihnen für eine Mitarbeit in den freiwilligen Feuerwehren zu begeistern.

Alle Beteiligten sind sich einig, dass der Feuerwehrunterricht ein Erfolgskonzept ist, das in jeder Hinsicht dem Ziel eines ganzheitlichen Lernens und der Öffnung von Schule entspricht - mithin eine ausgesprochen sinnvolle Ergänzung zum herkömmlichen Lehrplan.