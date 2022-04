SEK-Einsatz in Weilmünster

Im Weilmünsterer Ortsteil Laubuseschbach läuft ein größerer Polizeieinsatz. Symbolfoto: VRM

WEILMÜNSTER-LAUBUSESCHBACH - Mehrere Einsatzwagen und auch das SEK sind vor Ort: Im Weilmünsterer Ortsteil Laubuseschbach läuft seit etwa 14.30 Uhr ein größerer Polizeieinsatz. Das hat die Pressestelle des Polizeipräsidiums Westhessen bestätigt.

Der Bereich rund um die Straße "Am Kramberg" sei abgesperrt. "Eine Gefahr für Unbeteiligte besteht nicht", sagt ein Pressesprecher auf Anfrage. Der Einsatz laufe noch. Näheres will die Polizei noch nicht nennen: "Nur so viel: Die Gerüchte, die teilweise in Social Media kursieren, es handele sich um eine Geiselnahme, stimmen nicht", sagt die Pressestelle in Wiesbaden.

Ein online geteiltes Video zeigt fünf schwarze Einsatzwagen, vermutlich vom SEK, sowie zwei Polizeiautos, die durch eine Straße in Laubuseschbach fahren.

Weitere Details zum Einsatz folgen.

