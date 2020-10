Senior bei Unfall in Weilmünster aus Fahrzeug geschleudert

Schwere Verletzung erleidet ein 66-Jähriger, der am Mittwochmorgen bei einem Unfall auf der L 3054 aus seinem Smart geschleudert wird. Symbolfoto: dpa

Weilmünster (red). Bei einem Unfall auf der Landesstraße 3054 ist am Dienstag ein 66 Jahre alter Mann aus seinem Auto geschleudert und schwer verletzt worden. Der Mann war nach Angaben der Polizei gegen 8 Uhr in Richtung Möttau unterwegs und verlor aus bisher unbekannten Gründen in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Smart. Der Pkw überschlug sich und kam im Straßengraben zum Liegen. Dabei wurde der Mann aus dem Wagen geschleudert. Der 66-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt.