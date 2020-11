Spende für die "Clown-Doktoren"

Clonw Udo Engelhardt (v.l.) dankt Brigitte Erbe, Ursel Grohmann und Rosi Bressau für die Spende. Foto: Charity Frauenzimmer

WEILMÜNSTER - Weilmünster (red). Bei "Charity im Frauenzimmer" in Weilmünster engagieren sich rund ein Dutzend Frauen für den guten Zweck: Sie bieten in ihren Verkaufsräumen gebrauchte Damenbekleidung an und stellen den Erlös ihrer ehrenamtlichen Arbeit verschiedenen sozialen Projekten zur Verfügung. Jetzt erhielt der Verein "Die Clown-Doktoren" 800 Euro, mit denen die Arbeit in Krankenhäusern unterstützt werden soll.

Die 34 "Clown-Doktoren" besuchen regelmäßig junge Patienten in Einrichtungen von Bad Kreuznach bis Marburg. Sie wollen mit ihren Darbietungen und der Kraft des Humors helfen, dass die kleinen Patienten eine positive Einstellung gewinnen. Dies wiederum unterstützt die medizinische Therapie und auch die Arbeit des Pflegepersonals.

Bei der Spendenübergabe dankte Udo Engelhardt alias "Doc Schlotterbein" stellvertretend für das Team der "Clown-Doktoren" für die Unterstützung. Heike Zeller von "Charity im Frauenzimmer" sagte: "Kinder beim Genesungsprozess zu begleiten, sie aufzumuntern und im Klinikalltag ein Stück zu begleiten, ist eine wirkliche Herausforderung. Die Clown-Doktoren meistern diese großartig: Sie verstehen es, die Sorgen der kleinen Patienten für eine Weile aus den Krankenzimmern zu vertreiben und eine unbeschwerte Atmosphäre zu schaffen. Aus diesem Grund haben wir diese Initiative sehr gerne unterstützt."