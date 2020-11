Statt Laternenumzug: Ein Hoffnungslicht in Corona-Zeiten

Die Kinder der Kita Tigerente in Barig-Selbenhausen haben kleine Gläschen selbst gestaltet, in die ein Teelicht gestellt werden kann. Diese Hoffnungslichter haben sie an Menschen in ihrer Umgebung verteilt. Große Gläser werden am Martinstag auf den Brunnen im Ort gestellt und verbreiten dort Licht und Zuversicht. Foto: Marion Weber