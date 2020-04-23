Donnerstag, 23.04.2020 - 05:00
4 min
Steffi Riemer - Die Igel-Retterin aus Weilmünster
Von Margit Bach
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WAS MÖGEN IGEL - UND WAS NICHT?
Igel fressen gerne:
getreidefreies Katzennass- oder Trockenfutter. Fleischanteil: mindestens 60 bis 70 Prozent
Rührei ohne Gewürz (schlabberig zubereitet)
gekochte Hühnerschenkel
gebratenes Rinder-/ Geflügelhack (ohne Gewürze)
Lebendinsekten
frisches Wasser
Nicht verfüttern sollte man:
Soßen, Gelees, Aspik
Getreide und Haferflocken
Obst und Gemüse, etwa Äpfel und Rosinen
Nüsse
Milch
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