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Donnerstag, 23.04.2020 - 05:00
4 min

Steffi Riemer - Die Igel-Retterin aus Weilmünster

Steffi Riemer hat nicht nur ein Herz für Igel - sie tut auch alles, um den putzigen Tierchen zu helfen. In Weilmünster betreibt sie eine Igelstation. Wie der Alltag vor Ort aussieht.

Von Margit Bach
Bonny ist auf dem Weg der Genesung: Steffi Riemer hat seine Lungenentzündung und schwere Verwurmung behandelt. Foto: Margit Bach

Bonny ist auf dem Weg der Genesung: Steffi Riemer hat seine Lungenentzündung und schwere Verwurmung behandelt. Foto: Margit Bach

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Fotos
Bonny ist auf dem Weg der Genesung: Steffi Riemer hat seine Lungenentzündung und schwere Verwurmung behandelt. Foto: Margit Bach

Bonny ist auf dem Weg der Genesung: Steffi Riemer hat seine Lungenentzündung und schwere Verwurmung behandelt. Foto: Margit Bach

Dennis war schwer krank und hat in der Igelstation um sein Leben gekämpft. Er ist vor Kurzem gestorben. Foto: Margit Bach

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Altigelmännchen Gigi war total ausgehungert, verletzt, voller Milben und Innenparasiten, als er gefunden wurde. Foto: Margit Bach

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WAS MÖGEN IGEL - UND WAS NICHT?

Igel fressen gerne:

getreidefreies Katzennass- oder Trockenfutter. Fleischanteil: mindestens 60 bis 70 Prozent

Rührei ohne Gewürz (schlabberig zubereitet)

gekochte Hühnerschenkel

gebratenes Rinder-/ Geflügelhack (ohne Gewürze)

Lebendinsekten

frisches Wasser

Nicht verfüttern sollte man:

Soßen, Gelees, Aspik

Getreide und Haferflocken

Obst und Gemüse, etwa Äpfel und Rosinen

Nüsse

Milch

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