Sternsinger von Heilig Kreuz Oberlahn sammeln 17 345 Euro

Lina, Nele und Ellen bringen den Segen zu den Kunden auf dem Wochenmarkt Weilmünster. Foto: Hilmar Dutine / Heilig Kreuz Oberlahn

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILBURG - Die Sternsinger der katholischen Pfarrei Heilig Kreuz Oberlahn haben in diesem Jahr 17 345 Euro für das Kindermissionswerk gesammelt. Dies war nach Angaben von Gemeindereferent Hilmar Dutine eine deutliche Steigerung um 1715 Euro im Vergleich zum ersten Corona-Jahr 2021.

Keine Hausbesuche,

aber kreative Ideen

Bei ihrem alljährlichen Dreikönigssingen mussten die jungen Mitglieder der katholischen Pfarrei in vielen Orten pandemiebedingt auf die traditionellen Hausbesuche verzichten. Gemeindereferent Dutine und die Verantwortlichen der Kirchorte fanden jedoch kreative Ideen, wie sie trotzdem den Segen an den Mann und die Frau bringen und Spenden für notleidende Kinder in aller Welt sammeln konnten. So standen zum Beispiel in Waldernbach die Sternsinger an mehreren Ecken im Ort. In Mengerskirchen waren sie im Supermarkt anzutreffen, in Weilmünster sangen sie auf dem Wochenmarkt, und in Wirbelau konnte man sie im Garten einer Familie sehen. Aber sie waren auch in vielen Gottesdiensten im Königsgewand dabei. Und nicht zuletzt lagen an ausgewählten Orten und Geschäften, wie dem Weltladen Weilburg "Sternsinger-to-go-Tüten" aus, die den Segensaufkleber und weitere Informationen enthielten.

Zwei Videos und eine große Bildergalerie der Sternsingeraktion sind auf www.heiligkreuz-oberlahn.de zu sehen.