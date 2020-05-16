Samstag, 16.05.2020 - 12:00
4 min
Swetlana Schmied: "Am liebsten bin ich Psychiaterin"
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ZUR PERSON
Name: Swetlana Schmied
Alter: 47 Jahre
Familienstand: verheiratet, drei Kinder und einen Hund
Beruf: Medizinerin
Hobbys: Klavier spielen, lesen und singen
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