Tennisclub Weilmünster kürt den Ferienspielsieger 2021

Die Herrenfinalisten in Weilmünster (v.l.): Theo Boger, Marcel Löw und Thies Boger.

WEILMÜNSTER - Weilmünster (red). Reger Betrieb herrschte auf dem Vereinsgelände des Tennisclubs (TC) Weilmünster. Grund dafür war allerdings kein reguläres Medenspiel, sondern der Finaltag der diesjährigen Ferienspiele.

Der Tennissport in Weilmünster hat in den vergangenen Jahren einen kleinen Boom erlebt. Um Neueinsteigern Wettkampfatmosphäre zu vermitteln und mehr Spielpraxis zu bieten, entstand die Idee der sogenannten Ferienspiele. Dabei handelt es sich um ein Turnier, bei dem jeder Teilnehmer durch ein Gruppensystem eine gewisse Anzahl an Spielen erhält und sich mit Spielern unterschiedlicher Leistungsstärken messen kann.

2019 feierte das zu Beginn noch recht kleine Turnier Premiere und sprach sich schnell herum. Allerdings musste der Turniermodus aufgrund des mittlerweile recht großen Teilnehmerfeldes auf ein Gruppen- und KO-System umgestellt werden, damit alle Spiele bis zum Ende der Tennissaison ausgetragen werden konnten.

Mittlerweile haben sich die Ferienspiele zu Sommerspielen gemausert, die über die Ferienzeit hinausgehen. Das Grundprinzip der Ferienspiele soll jedoch gewahrt werden: Die Faktoren Spaß und Geselligkeit stehen im Vordergrund, der reine Wettkampf rückt in den Hintergrund. Getreu dem Motto traten in diesem Sommer insgesamt 24 Spieler unterschiedlicher Leistungs- und Altersklassen gegeneinander an, um zum Abschluss des Turniers auf dem Vereinsgelände des TC Weilmünster ihre Sieger zu ermitteln. In den drei Leistungsgruppen siegten Theo Boger, Thies Boger sowie Vorjahressieger Marcel Löw, der die höchste Leistungsgruppe gewann und zum "Ferienspielsieger 2021" gekürt wurde.

Nele Jost behauptet sich im Finale gegen Marisa Ochs

Auch die Tennisdamen des TC Weilmünster haben mittlerweile das Konzept der Ferienspiele für sich entdeckt und dieses Jahr ihr erstes Turnier ausgetragen. Am Abschlusstag, der gemeinsam mit den Herren begangen wurde, konnte sich Nele Jost im Finale gegen Marisa Ochs behaupten.

Der Blick geht bereits in Richtung Ferienspiele 2022. Die Organisatoren sind sich sicher, dann erneut einen Hauch von French-Open-Atmosphäre auf den Sandplätzen des TC Weilmünster verbreiten zu können.