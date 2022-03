Über Frauenrechte informieren, frühstücken, Filme gucken

Am 8. März ist Internationaler Frauentag. Symbolfoto: Ananaline-Stock.adobe

LIMBURG-WEILBURG - 1911 wurde der erste Frauentag in Deutschland, Dänemark und Österreich gefeiert. Seither machen Frauen am 8. März auf Themen wie Gleichberechtigung, Recht auf gleiche Bildungschancen, Chancengleichheit im Beruf und das Recht auf gleiche Bezahlung aufmerksam. Im Landkreis Limburg-Weilburg finden zum Internationalen Frauentag einige Veranstaltungen statt.

Initiatorinnen sind die Frauenbeauftragten Carmen von Fischke (Limburg), Heike Böcher (Bad Camberg) und Ute Jungmann-Hauff (Landkreis Limburg-Weilburg). Sie stellten in Kooperation mit dem Familienzentrum FaCe (Bad Camberg), dem Familienzentrum Müze (Limburg), dem Cineplex Kino (Limburg), der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen und den DGB-Frauen im Landkreis das Programm zusammen.

Gestartet wird am Samstag, 5. März, 9.30 bis 13.30 Uhr, in Limburg vor Vohl & Meyer (Bahnhofstraße) mit einem Infostand "Sharing is Caring - Sorgearbeit gerecht verteilen" mit Informationen zur Verteilung von Carearbeit im Landkreis Limburg-Weilburg durch die Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen (ASF) Limburg-Weilburg und Frauen im DGB Limburg-Weilburg.

Stadtführung auf

den Spuren der Frauen

Für Montag, 7. März, lädt das Familienzentrum Müze zum Frauenfrühstück ab 9.30 Uhr in die Hospitalstraße 10 in Limburg ein. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 0 64 31-9 75 44 45.

Am Dienstag, 8. März, findet eine Stadtführung "Auf den Spuren von Frauen, die in Limburg gelebt und gewirkt haben" in Limburg statt. Treffpunkt ist um 16 Uhr auf der Plötze, Anmeldung per E-Mail an carmen.vonFischke @stadt.

limburg.de

Am Dienstag, 8. März, zeigt das Cineplex zudem um 20 Uhr den Film "Tove - Auf der Suche nach Freiheit und Liebe". Ebenfalls am Dienstag wird der australische Dokumentarfilm "Embrace" um 19.30 Uhr in der Erlenbachhalle, Clubraum 1, Horstweg 4, in Bad Camberg gezeigt.

Für die Zukunft

gewappnet sein

Am 11. Mai findet von 9 bis 16 Uhr ein Seminar zum Thema "Arbeitswelt 4.0 - gewappnet für die Arbeit in der Zukunft" in Kooperation mit dem Büro für Staatsbürgerliche Frauenarbeit, Wiesbaden, statt. Anmeldung per E-Mail an frauenbuero@limburg-weilburg.de.