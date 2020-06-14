Sonntag, 14.06.2020 - 15:20
3 min
Unbekannte wüten in Weilmünster
Von Agathe Markiewicz
Redakteurin Weilburg
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ELFERRAT
Die Gruppe der zum TuS 03 gehörenden Karnevalsabteilung ist auch außerhalb der närrischen Zeit im Ort gemeinschaftlich im Ehrenamt aktiv. Der in den vergangenen Jahren zum großen Teil neu zusammengesetzte Elferrat unterstützt die Rathauskonzerte, wirkt bei der Organisation von "Familie aktiv" mit, hilft bei Arbeitseinsätzen und unterstützt auch bei Diensten wie der Hauptversammlung der Gemeindefeuerwehr, dem Seniorennachmittag und der Grenzwanderung.
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