WEILMÜNSTER/RUNKEL - Weilmünster/Runkel (red). Am Freitag ist es um 18.30 Uhr auf der L 3063 zu einem Unfall im Begegnungsverkehr gekommen: Ein 32-jähriger Fahrer aus Runkel fuhr, aus Richtung Winden kommend, in Richtung Laubuseschbach. Ein noch unbekannter Wagen fuhr in der Gegenrichtung zu weit links und stieß mit dem Außenspiegel gegen das Auto des 32-Jährigen. Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation Weilburg unter der Telefonnummer 0 64 71-9 38 60.