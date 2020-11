Unfall mit über zwei Promille

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILMÜNSTER-WOLFENHAUSEN/WINDEN - Weilmünster-Wolfenhausen/Winden (red). Erhebliche Mengen Alkohol waren bei diesem Unfall im Spiel: Am Montagabend, gegen 20.30 Uhr, ist ein 54 Jahre alter Autofahrer auf der Landesstraße 3063 zwischen Winden und Wolfenhausen von der Fahrbahn abgekommen. Der Mann war mit seinem Fiat in Fahrtrichtung Wolfenhausen unterwegs, als er nach Angaben der Polizei in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen eine Leitplanke prallte. Von dort wurde der Pkw dann zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kam schließlich am rechten Fahrbahnrand zum Stehen.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 2,1 Promille.

Deshalb musste der 54-Jährige die Beamten für eine Blutentnahme auf die Polizeistation nach Weilburg begleiten musste.