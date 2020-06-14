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Sonntag, 14.06.2020 - 15:20
3 min

Vandalen wüten in Weilmünster

Nachdem Unbekannte den Platz an der Jahn-Eiche zerstört haben, richten Ortsvorsteher, Verkehrs- und Verschönerungsverein und der Elferrat des TuS 03 Weilmünster ihn wieder her.

Agathe Markiewicz: Redakteurin Weilburg
Von Agathe Markiewicz
Redakteurin Weilburg
Richten den Platz an der Jahn-Eiche in Weilmünster wieder her (von links): Christian Horn, Michael Ritter, Matthias Hohmann und Benjamin Förster. Foto: Agathe Markiewicz

Richten den Platz an der Jahn-Eiche in Weilmünster wieder her (von links): Christian Horn, Michael Ritter, Matthias Hohmann und Benjamin Förster. Foto: Agathe Markiewicz

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Fotos
Richten den Platz an der Jahn-Eiche in Weilmünster wieder her (von links): Christian Horn, Michael Ritter, Matthias Hohmann und Benjamin Förster. Foto: Agathe Markiewicz

Richten den Platz an der Jahn-Eiche in Weilmünster wieder her (von links): Christian Horn, Michael Ritter, Matthias Hohmann und Benjamin Förster. Foto: Agathe Markiewicz

Ein neues Schild ziert den Platz am Bieler Berg in Weilmünster. Foto: Agathe Markiewicz

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ELFERRAT

Die Gruppe der zum TuS 03 gehörenden Karnevalsabteilung ist auch außerhalb der närrischen Zeit im Ort gemeinschaftlich im Ehrenamt aktiv. Der in den vergangenen Jahren zum großen Teil neu zusammengesetzte Elferrat unterstützt die Rathauskonzerte, wirkt bei der Organisation von "Familie aktiv" mit, hilft bei Arbeitseinsätzen und unterstützt auch bei Diensten wie der Hauptversammlung der Gemeindefeuerwehr, dem Seniorennachmittag und der Grenzwanderung.

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Weilmünster Ort Hessen Limburg-weilburg Weilmünster
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