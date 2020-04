Vitos-Hotline richtet sich explizit an Pflegepersonal

Vitos - unser Foto zeigt die Klinik in Weilmünster - hat eine Hotline eingerichtet, die sich explizit auch an Menschen richtet, die in Pflegeberufen arbeiten. Foto: Agathe Markiewicz

Weilmünster/Hadamar (red). Für alle, die aufgrund der Corona-Krise emotional oder psychisch belastet sind, hat Vitos eine hessenweite Hotline eingerichtet. Sie richtet sich auch an die Profis des Gesundheits- und Sozialwesens. Die hessenweite Vitos-Hotline ist montags bis freitags zwischen 10 und 12 Uhr (außer an Feiertagen) unter der Nummer 08 00-8 48 67 01 erreichbar.

Psychologe hat ein offenes Ohr für die Nöte der Anrufer

Die Anrufer werden zu einer Psychologin oder einem Psychologen geleitet. Die Gespräche sind vertraulich und auf Wunsch anonym.

"Häusliche Isolation, Einsamkeit oder familiäre Konflikte, Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes, finanzielle Sorgen; das sind aktuell die Nöte vieler Menschen. Sie führen bei manchen Menschen zu vielfältigen psychischen und emotionalen Belastungen. Angstzustände, Depressionen oder Schlafprobleme sind dann häufig die Folgen", beschreibt Vitos in einer Pressemitteilung die Hintergründe der Einrichtung der Hotline.

"Wir möchten Menschen in dieser Situation zur Seite stehen", sagt Vitos-Konzerngeschäftsführer Reinhard Belling. "Unsere Hotline ist ein niedrigschwelliges Angebot der psychologischen Versorgung. Alle Hilfesuchenden können es in Anspruch nehmen."

Das Angebot richtet sich explizit auch an die Mitarbeitenden in Krankenhäusern, Altenpflegeheimen oder Behindertenhilfeeinrichtungen. Sie stehen momentan unter einer besonderen Belastung. Zum einen sind sie einem erhöhten Ansteckungsrisiko ausgesetzt. Zum anderen pflegen und betreuen sie Menschen, die besonders gefährdet sind, an Covid-19 zu erkranken. "Es kann psychisch zur Last werden, für den Schutz und die Gesundheit dieser besonders gefährdeten Personengruppen verantwortlich zu sein", betont Martin Engelhardt, Geschäftsführer von Vitos Weil-Lahn und Vitos Herborn. "Hinzukommen die eigenen Unsicherheiten und Ängste. Hier möchten wir schnell und unkompliziert unterstützen."

Die Hotline soll nur

eine erste Hilfe sein

Die Hotline ist eine erste Hilfe. Für Anliegen, die das telefonische Beratungsgespräch nicht vollständig klären kann, bieten die Psychologen weitere Unterstützung an. Sie verweisen dann auf die entsprechenden Angebote in der Region.