Vitos-Klinik hat noch Corona-Kapazitäten

Vitos-Geschäftsführer Martin Engelhardt, Landrat Michael Köberle und der Ärztliche Direktor Christoph Best (von links) tauschen sich in Weilmünster über die aktuelle Situation im Klinikum angesichts steigender Corona-Zahlen aus. Foto: Landkreis Limburg-Weilburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILMÜNSTER - Weilmünster (red). Viele Menschen treibt die bange Sorge um, ob bei weiter steigenden Corona-Infektionszahlen und mithin dann möglicherweise auch mehr Menschen, die in Krankenhäusern betreut werden müssen, die Kapazitäten der Kliniken noch ausreichen werden.

Aufgrund der enorm steigenden Infektionszahlen mit dem Coronavirus - auch im Landkreis Limburg-Weilburg - hat sich Landrat Michael Köberle (CDU) im Vitos-Klinikum Weil-Lahn in Weilmünster bei Geschäftsführer Martin Engelhardt sowie dem Ärztlichen Direktor, Privatdozent Christoph Best, über die Situation vor Ort informiert.

21 Betten mit Beatmungsgeräten

Auch in der neurologischen Klinik des Klinikums Weil-Lahn werden Patienten mit einer Corona-Infektion behandelt, auf der Normalstation wie auch auf der Intensivstation. In Weilmünster stehen derzeit 21 Betten mit Beatmungsgeräten bereit. Insgesamt sei die Lage im Klinikum gut, es stünden noch freie Kapazitäten zur Verfügung, erfuhr der Landrat. Dennoch appellieren Engelhardt, Best und Köberle eindringlich an die Bevölkerung, die geltenden Regeln konsequent einzuhalten, um das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. "Durch eine Reduzierung der Kontakte und Einhalten der Abstands- und Hygieneregeln können wir alle einen großen Beitrag zur Eindämmung des Infektionsgeschehens leisten. Somit entlasten wir auch unsere Krankenhäuser und das Pflegepersonal," betonte Köberle.