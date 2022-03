Vollsperrung der L 3025 bei Essershausen ist aufgehoben

Zur Abnahme der Bauarbeiten treffen sich die Projektbeteiligten in der sanierten Ortsdurchfahrt von Essershausen (von links): Straßenmeister Gernot Fink (Hessen Mobil), Carsten Jost und Armin Friedrich (Planungsbüro Agrippa), Katharina Busch (Firma Jost), Karsten von Sommerfeld, Holger Petry und Harald Mank (Hessen Mobil) sowie Bürgermeister Mario Koschel. Foto: Marktflecken Weilmünster

WEILMÜNSTER-ESSERSHAUSEN - Weilmünster-Essershausen (red). Die Bauarbeiten an der Landesstraße 3025 in der Ortsdurchfahrt von Essershausen sind abgeschlossen - zwei Monate früher als ursprünglich geplant. Am Mittwoch haben die Projektbeteiligten sich zur Abnahme der Arbeiten in Essershausen getroffen. Die Baustelle ist abgeräumt, die Vollsperrung aufgehoben worden, der Verkehr kann wieder fließen.

Die Sanierung der L 3025 auf diesem Streckenabschnitt hatte Mitte September vergangenen Jahres begonnen. Von Beginn an seien die Bauarbeiten sehr gut vorangekommen und ohne ungeplante Unterbrechungen verlaufen, teilt Sonja Lecher von Hessen Mobil mit. Auch die Witterungsverhältnisse hätten nach einer kurzen Weihnachtspause den zügigen Weiterbau ermöglicht.

Nur Fahrbahnmarkierungen fehlen derzeit noch

In den vergangenen Tagen seien im zweiten Bauabschnitt die Asphaltoberfläche, die sogenannte Deckschicht, in die Fahrbahn der Landesstraße eingebaut und die restlichen Arbeiten abgeschlossen worden.

Zum Ortstermin trafen sich in Essershausen für Hessen Mobil Karsten von Sommerfeld, Holger Petry, Harald Mank und Straßenmeister Gernot Fink. Vom Planungsbüro Agrippa waren Carsten Jost und Armin Friedrich nach Essershausen gekommen, ebenso wie Katharina Busch von der Firma Jost und der Weilmünsterer Bürgermeister Mario Koschel (parteilos).

Sie freuten sich über den erfolgreichen Abschluss der Sanierungsarbeiten und die Aufhebung der Vollsperrung. Auch die Umleitungsbeschilderung kann jetzt abgebaut werden. Der überörtliche Verkehr war während der gesamten Bauzeit über die B 456 umgeleitet worden. Die Zufahrt nach Essershausen war während des ersten Bauabschnitts über Weilmünster und Ernsthausen möglich, im zweiten Bauabschnitt konnten die Fahrzeuge die Umleitung über Edelsberg nehmen.

Nun herrscht auf der Weilstraße wieder freie Fahrt. Lediglich die Fahrbahnmarkierungen müssen demnächst bei passender Witterung noch auf die Straße aufgebracht werden. Eine Vollsperrung wird dafür aber nicht mehr benötigt.

In der gesamten Ortsdurchfahrt von Essershausen ist die L 3025 auf einer Länge von rund 500 Metern erneuert worden. Zuvor war die Fahrbahnoberfläche durch Flickstellen, Durchbrüche, Risse, Schlaglöcher, Unebenheiten und Spurrinnen beschädigt. Auf zwei Dritteln der Baustrecke war daher eine grundhafte Erneuerung des gesamten Fahrbahnaufbaus erforderlich. Auf dem verbleibenden Drittel war die Landesstraße in einem besseren Zustand, sodass es dort ausreichte, die obere Asphaltbinder- und Asphaltdeckschicht zu erneuern.

Auch die Gehwege

wurden erneuert

Neben dem Einbau einer neuen Rinnenanlage aus Betonplatten am Fahrbahnrand sowie neuer Bordsteine wurden auch die Gehwege vollständig erneuert. Darüber hinaus wurden die bestehenden Busbuchten in der Ortsdurchfahrt zurückgebaut und anstelle dessen barrierefreie Bushaltestellen direkt am Rand der Fahrbahn angelegt.

Im Untergrund der Fahrbahn hat der Marktflecken Weilmünster den Mischwasserkanal sowie die Verrohrung des Guntersbachs mit einer Gesamtlänge von insgesamt etwa 315 Metern sowie die Frischwasserleitung mit einer Länge von etwa 180 Metern erneuern lassen. Im Zuge dessen sind auch die Hausanschlüsse an das Frischwasser- und das Kanalnetz erneuert worden.