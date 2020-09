Von Verantwortung und Zusammenhalt

Liest aus ihrem ersten Roman: April Winter. Foto: Henning Gothe

Weilmünster-Ernsthausen (red). Zusammen mit Autorin April Wynter sind bei einer Lesung am Teich des Rathsbacher Hofes 45 Zuhörer auf eine Reise nach Kanada gegangen.

Im Mai ist der Debütroman der Autorin aus Koblenz erschienen. In dem Jugendroman hat Wynter nach ihrer Weltreise im vergangenem Jahr zahlreiche Eindrücke verarbeitet. In "Nach oben führt auch ein Weg hinab" unternimmt die 18-Jährige Maddy mit ihrem im Rollstuhl sitzenden Großvater einen ungeplanten Roadtrip durch die Rocky Mountains. Die Route der beiden hat die Autorin selbst bereist. Manche Geschehnisse und Begegnungen sind wirklich passiert, andere entspringen ihrer Fiktion.

Der Bezug zum Rathsbacher Hof war für die schriftstellerische Karriere von April Wynter wichtig. 2012 lebte und arbeitete die Autorin mit dem bürgerlichen Namen Alexa Gothe für ein Jahr auf dem Hof und fing damals an, ihr erstes Buch zu schreiben.

Das Freiwillige ökologische Jahr (FÖJ) bietet der Rathsbacher Hof seit über zehn Jahren für junge Leute an. Für ein Jahr haben Schulabgänger die Möglichkeit, in den Beruf des Landwirtes reinzuschnuppern und sich vor einer Ausbildung oder dem Studium zu orientieren.

Die Zeit auf dem Hof hat Wynter sehr geprägt. Während ihres FÖJs lernte die damals 18-Jährige unter anderem, wie man mit Problemen umgeht und Verantwortung übernimmt. Fähigkeiten, die für ihre spätere Ausbildung bei einer Bank hilfreich waren.

Auf dem Rathsbacher Hof, sagte Wynter, habe sie gelernt, "dass es keinen Sinn macht über entstandene Probleme zu jammern und über die Ursachen und den Schuldigen zu streiten. Viel wichtiger ist es, die Lösung des Problems anzugehen. Mit einem Lächeln im Gesicht fällt das viel leichter", sagte die junge Autorin.

Die Protagonistin Maddy ist im Buch so alt, wie die Autorin es war, als sie auf dem Rathsbacher Hof lebte. Die Idee zum Buch kam ihr während ihres eigenen Roadtrips in Kanada, als sie einem Rollstuhlfahrer in einem Canyon traf. Der Roman beinhaltet keine klassische Liebesgeschichte. Viel mehr steht die Beziehung zwischen Enkelin und Großvater im Vordergrund - spannende für alle Generationen.