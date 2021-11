Vor Baum geprallt und verletzt

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILMÜNSTER - Weilmünster (red). Ein 20 Jahre alter Mann ist am Dienstag gegen 18.15 bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 426 bei Weilmünster verletzt worden. Der Mann war nach Angaben der Polizei mit seinem Renault von Grävenwiesbach nach Weilmünster unterwegs. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der Mann die Kontrolle über den Pkw und kam von der Fahrbahn ab. Er überfuhr einen Leitpfosten und prallte schließlich gegen einen Baum. Hierbei wurde der 20-Jährige verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5200 Euro.