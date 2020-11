Was lesen Sie am liebsten vor?

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - Die aktuelle Vorlesestudie ist erst wenige Wochen alt: Zweidrittel aller Eltern lesen ihren Kindern demnach regelmäßig vor. Doch es ist nicht immer einfach, aus der riesigen Auswahl das passende Buch fürs Kind zu wählen. Und manchmal wünschen sich Eltern ein wenig Abwechslung im Bücherregal.

Einsender können

tolle Preise gewinnen

Deshalb sucht das Tageblatt Ihre liebsten Geschichten: Was lesen Sie Ihren Kindern oder Enkelkindern am liebsten vor? Welches Kinderbuch ist bei Ihnen ein Dauerbrenner? Egal ob kleine Weltentdecker, Kuscheltierliebhaber oder Wimmelbuchfans - schreiben Sie der Redaktion, welches Buch Sie anderen Eltern gerne ans Herz legen möchten und warum. Falls möglich, ergänzen Sie, ab welchem Alter das Buch geeignet ist. Mit den vielfältigen Tipps von Eltern und Großeltern für Eltern wollen wir die Lust am Vorlesen (neu) wecken und Sie einladen, mit Ihren Kindern neue Welten zu entdecken, spannende Abenteuer zu erleben und gemeinsam ins Gespräch über das Gelesene zu kommen - und das von Anfang an.

Das Tageblatt sammelt die Buchtipps auf der Internetseite mittelhessen.de. Schicken Sie dazu den Buchtitel und Autoren sowie eine kurze Beschreibung per E-Mail an lokalredaktion-oberlahn@vrm.de unter dem Betreff Vorlesetipp.

Einsendeschluss ist Dienstag, 17. November.

Unter allen Einsendern verlosen wir fünf Familienkarten für die Kreis- und Stadtbücherei Weilburg sowie fünf Buchpakete mit Kinderliteratur.