Was passiert mit dem Gelände "Haus Kreuz" in Weilmünster?

Bis vor zwei Jahren stand auf der an die Heimatstube angrenzenden Freifläche das Haus Kreuz, jetzt residiert hier der Weihnachtsmann. Im Laufe des nächsten Jahres sollen der Platz neu gestaltet und Scheune saniert werden.

WEILMÜNSTER - Weilmünster. Wie sehen die weiteren Planungen für das Gelände "Haus Kreuz" aus? Nachdem der Verkauf des Anwesens in der Hauptstraße 21 in Weilmünster im Juni dieses Jahres gescheitert war, hat die SPD-Fraktion konkrete Aussagen zum aktuellen Stand und zu den weiteren Planungen gefordert und eine entsprechende Anfrage gestellt. In der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung hat die Verwaltung eine schriftliche Antwort dazu vorgelegt.

Zur Vorgeschichte: Das Projekt Hauptstraße 21, so die offizielle Bezeichnung des Grundstücks, steht seit 2016 auf der Liste der öffentlichen Projekte des Integrierten kommunalen Entwicklungskonzepts (Ikek). Bis 2019 stand an dieser Stelle im Ortskern von Weilmünster das Haus Kreuz, in dem die Familie Kreuz ein Schmuck- und Uhrengeschäft betrieben hatte. Nach etwa 25 Jahren Leerstand wurde das kleine, marode Haus, das an die Heimatstube angrenzte, im Sommer 2019 abgerissen.

Im Zuge des hessischen Dorfentwicklungsprogramms hatte die Ikek-Arbeitsgruppe ein Konzept entwickelt, wie der Platz künftig genutzt werden könnte. Durch die unmittelbare Nachbarschaft zum Heimatmuseum sah das Konzept vor, einen Museumshof zu schaffen, der als Aufenthaltsort von allen Bürgern genutzt werden kann. Auch die auf dem Gelände befindliche Scheune sollte in die Planung und Gestaltung einbezogen werden. Im Sommer dieses Jahres wollte ein privater Investor das Grundstück, das der Gemeinde gehört, kaufen und ein Haus darauf errichten. Die Gemeindevertreter lehnten den Verkauf jedoch mehrheitlich ab.

80 Prozent Zuschuss für 123 000 Euro Gesamtkosten

Wie geht es jetzt stattdessen mit dem Gelände weiter? Der Platz soll neu gestaltet, an der angrenzenden Scheune das Dach und die Fassade instandgesetzt werden. Zusätzlich geplant ist eine Einfriedung als Grundstücksabgrenzung. Die Freifläche soll in Richtung des angrenzenden Parkplatzes bis einschließlich des hinteren Eingangs zur Heimatstube erweitert werden.

Die Grabplatten, die vor den Abrissarbeiten des Kreuz-Hauses von der Wand abgenommen wurden, sollen an der Bruchsteinwand der angrenzenden Scheune dauerhaft installiert werden.

Geplant ist außerdem, auf der Freifläche verschiedene Informationstafeln aufzustellen, die Erklärungen zur Geschichte des Ortes liefern. Auch die historischen Grenzsteine, die in Weilmünster bereits vorhanden sind, sollen auf dem Platz ausgestellt werden. Rund um die große Buche ist ein Ruheplatz-Bereich mit Tischen und Bänken vorgesehen, der zum Verweilen einlädt.

Mit der Planung des Ikek-Projekts hätten sich sowohl die Ikek-Arbeitsgruppe als auch die Ikek-Steuerungsgruppe befasst. Sie hätten auch den Maßnahmenkatalog beraten und beschlossen, heißt es in der schriftlichen Auskunft der Gemeindeverwaltung. Der Beschluss, den Antrag im Rahmen der Dorfentwicklung zu stellen, sei im Gemeindevorstand erfolgt. Die Planung des Projekts liege in den Händen der gemeindlichen Bauverwaltung, eine externe Vergabe sei aktuell nicht geplant.

Für die Instandsetzung beziehungsweise Sanierung der Scheune sowie die Neugestaltung der Freifläche rechnet die Gemeinde mit Kosten von insgesamt 123 000 Euro. Zu erwarten sei ein Zuschuss in Höhe von etwa 82 000 Euro. Die Förderquote beträgt bei Ikek-Projekten 80 Prozent.

Beginnen sollen die Arbeiten an der Scheune und der Freifläche nach Auskunft der Gemeindeverwaltung im ersten Quartal des nächsten Jahres, die Fertigstellung ist für Ende 2022, Anfang 2023 geplant