Wegen Corona-Fall: Weiltalschule Weilmünster geschlossen

WEILMÜNSTER - Wie die Weiltalschule Weilmünster am Samstag auf ihrer Website mitteilte, sei dort ein Mitglied der Schulgemeinde "positiv auf das SARSCoV-2-Virus getestet" worden. Das Gesundheitsamt habe daher in Absprache mit der Schulleitung und dem Staatlichen Schulamt entschieden, dass die Schule in der Zeit vom 28. September bis 2 Oktober für Präsenzunterricht geschlossen bleibe. Auch die App "Hessenwarn" informierte am Samstag über die Schulschließung.

Das Gesundheitsamt des Kreises Limburg-Weilburg ordnete für einige Klassen häusliche Quarantäne an. Welche dies sind, darüber informiert die Schule auf ihrem Internetauftritt . "Auch für Lehrkräfte, die bereits wissen, dass sie einen engen Kontakt hatten, gilt die Anordnung der Quarantäne", heißt es in dem Schreiben der Gesamtschule weiter.

Für Geschwisterkinder der von der Quarantäne betroffenen Schülerinnen und Schüler sowie für Kinder der Lehrkräfte, die unter Quarantäne stehen, gelte insofern sie jünger als zwölf Jahre alt sind, ein Betretungsverbot für Kindertageseinrichtungen und Schulen. Dies entspricht der zweiten Corona-Verordnung des Landes Hessen.

Laut Weiltalschule werden alle von der Quarantäne Betroffenen ab Montag vom Gesundheitsamt kontaktiert, um das weitere Vorgehen zu besprechen und einen Termin für einen Corona-Test zu vereinbaren.