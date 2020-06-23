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Dienstag, 23.06.2020 - 05:00
5 min

Weilburg: Ärzte in der Region verzeichnen Patienten-Rückgang

Aufgrund der Corona-Pandemie sind viele Patienten im Kreis Limburg-Weilburg vorsichtig geworden. Es gibt einen starken Rückgang von Arztbesuchen. Woran dies liegt.

Von Andreas E. Müller
Zahnarzt Yuri Glass muss in seiner Praxis für besondere Schutzmaßnahmen sorgen, denn schließlich können seine Patienten bei der Behandlung keinen Gesichtsschutz tragen. Prophylaxe-Behandlungen sind jetzt wieder möglich. Foto: Andreas E. Müller/Foto Gampe: Praxis Gampe / Foto Hamm: Meik Merkelbach

Zahnarzt Yuri Glass muss in seiner Praxis für besondere Schutzmaßnahmen sorgen, denn schließlich können seine Patienten bei der Behandlung keinen Gesichtsschutz tragen. Prophylaxe-Behandlungen sind jetzt wieder möglich. Foto: Andreas E. Müller/Foto Gampe: Praxis Gampe / Foto Hamm: Meik Merkelbach

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