Weilburg: Glasfaser für Stadt-Gebäude

Bürgermeister Johannes Hanisch und Laura Tiefenthal von der "Deutschen GigaNetz" unterzeichnen die Verträge für die Anschlüsse der städtischen Liegenschaften. Foto: Stadt Weilburg

WEILBURG - Die Stadt Weilburg ist eine Kooperation mit der Firma "Deutsche GigaNetz" eingegangen, die das Glasfasernetz im Gebiet der Kommune verlegen soll. Dafür bedürfe es - so schreibt die Stadtverwaltung in einer Mitteilung - aber einer wirtschaftlichen Tragfähigkeit. Diese ergebe sich, wenn sich in Summe mindestens 40 Prozent aller Haushalte in der Kernstadt und den Stadtteilen für einen Vertragsabschluss bei dem Unternehmen entscheiden würden. Erst dann rechne sich der privatwirtschaftliche Ausbau für die Firma.

"Derzeit haben sich erst knapp über 30 Prozent der Haushalte für einen Anschluss entschieden, sodass die Stadt Weilburg von der 40 Prozent-Quote der Nachfragebündelung noch etwas entfernt ist", zitiert die Stadtverwaltung Can Güler, Projektleiter der "Deutschen GigaNetz".

Zusammen mit den Entscheidungsträgern des Unternehmens habe die Stadt Weilburg erreichen können, dass wegen Corona die Frist zur Erreichung der erforderlichen 40 Prozent auf den 10. April verlängert worden sei. "Wir haben also etwas Zeit gewonnen, diesen so wichtigen Schritt der Sicherung unserer digitalen Infrastruktur der Zukunft noch zu erreichen und verstärkt im persönlichen Dialog mit den Bürgern in Kontakt zu treten", sagt Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU).

Als erste Kommune im Landkreis habe die Stadt Weilburg zudem auch für alle ihre eigenen Liegenschaften Verträge mit dem Netzwerk-Unternehmen geschlossen. Hanisch unterzeichnete gemeinsam mit Laura Tiefenthal, Managerin bei der "Deutschen GigaNetz", die Vereinbarung für insgesamt 39 städtische Einrichtungen.

Im Falle des geplanten Ausbaus mit Glasfaser in Weilburg erhielten dadurch Dorfgemeinschaftshäuser, die Feuerwehrgerätehäuser und Kindertagesstätten, der Bauhof, das Bergbau- und Stadtmuseum, die Kreis- und Stadtbücherei sowie weitere Liegenschaften in Weilburg die Versorgung mit Glasfaserleitungen. Dadurch spare die Stadt auch rund 6200 Euro jährlich.

"Es ist ein wichtiges Signal für Weilburg; gerne gehen wir als Stadtverwaltung mit gutem Beispiel voran und positionieren uns ganz klar für den Glasfaserausbau", sagt der Bürgermeister.