Weilmünster: Audi kracht in Baumaschine

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILMÜNSTER-ESSERSHAUSEN - Weilmünster-Essershausen (red). Ein 19-Jähriger aus Weilmünster ist am Samtagabend mit seinem Audi A4 die Freienfelser Straße in Essershausen in Richtung Weilmünster gefahren. Dabei verlor er laut Polizeibericht auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen und stieß frontal mit einer im Baustellenbereich abgestellten Baumaschine zusammen. Der Fahrer sowie seine beiden Mitfahrer wurden zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. An dem Audi entstand Totalschaden.