Weilmünster: Corona stoppt vorerst Traum vom Führerschein

Die Fahrschule Halberstadt & Löhr in Weilburg bestätigt, dass es in den ersten zwei Wochen, nachdem die Beschränkungen wegen Corona gelockert worden waren, Anlaufschwierigkeiten gegeben habe. Aber jetzt gebe es keine Probleme mehr, Prüfungstermine seitens des TÜV zu bekommen.

Auch Andreas Eich von der Fahrschule Völpel und Eich in Weilmünster berichtet, dass es in den ersten zwei Wochen Probleme gegeben habe, Prüfungstermine zu erhalten. "Wir mussten viele Termine vor uns her schieben, da viele Leute während der Corona-Beschränkungnen ausgebremst waren", sagt Eich. "Aber jetzt ist die Normalität wieder angelaufen." Zudem habe es nicht nur beim TÜV Wartelisten gegeben, sondern auch zum Beispiel bei der Vergabe der Erste-Hilfe-Kurse.

Jürgen Bruder, Pressesprecher beim TÜV Hessen, bestätigt ebenfalls die anfänglichen Probleme: "Es war eine Art Bugwelle, die auf uns zugekommen ist, weil viele Prüflinge ihre Fahrerlaubnis erlangen wollten. Aber wir waren vorbereitet, sodass es nun wieder reibungslos läuft." Während der Corona-Beschränkungen seien die Mitarbeiter in Kurzarbeit gewesen und hätten Urlaub genommen. Nun stehe wieder fast das gesamte Team zur Verfügung und arbeite die Termine ab, abgesehen von den Mitarbeitern, die zur Risikogruppe gehören. Zudem gebe er zu bedenken, dass erhöhte Hygienevorschriften gelten. Es könnte dadurch in Ausnahmefällen zu Wartezeiten kommen. "Wir müssen mehr Prüfungstermine absolvieren", erläutert Jürgen Bruder. "Denn wo normalerweise zum Beispiel zwölf Prüflinge in Theorie geprüft wurden, dürfen es jetzt nur sechs sein."