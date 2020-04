Weilmünster: Diskussion um Kita-Gebühren

Die hessische Landesregierung hat mit dem "Gesetz zur Sicherung der kommunalen Entscheidungsfähigkeit und zur Verschiebung der Bürgermeisterwahlen" vom 24. März zur Sicherstellung von Entscheidungen auf kommunaler Ebene eine neue Möglichkeit geschaffen.

Demnach darf in dringenden Fällen der Haupt- und Finanzausschuss anstelle der Gemeindevertretung entscheiden. Bedingungen sind zudem, dass die Gemeindevertretung für diesen Zweck keinen besonderen Ausschuss eingerichtet hat, dass die vorherige Entscheidung der Gemeindevertretung nicht eingeholt werden kann und Gründe des öffentlichen Wohls keinen Aufschub dulden.

Die Eilentscheidung soll außerdem nach Inhalt, Umfang und Dauer auf das notwendige Maß begrenzt werden. Der Haupt- und Finanzausschuss kann nach der Neuregelung in Fällen dringender Angelegenheit auch in nicht öffentlicher Sitzung tagen. Die Entscheidung kann außerdem in Umlaufverfahren getroffen werden.