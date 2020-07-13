Montag,
13.07.2020 - 13:30
2 min
Weilmünster gewinnt Funkmast
Weilmünster hat einen LTE-Funkmast der Telekom gewonnen. Damit könnten im besten Fall in Rohnstadt, Langenbach und Audenschmiede Funklöcher gestopft werden.
Von Agathe Markiewicz
Redakteurin Weilburg
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