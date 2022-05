Weilmünster-Lützendorf: Baby bei Unfall verletzt

Alle Insassen der am Unfall in Lützendorf beteiligten Autos wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Symbolfoto: EKH-Pictures/stock.adobe.com

WEILMÜNSTER-LÜTZENDORF - Weilmünster-Lützendorf (red). Am Donnerstag, gegen 17.45 Uhr, ist es in Lützendorf zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem drei Menschen verletzt wurden, darunter ein Baby.

Nach ersten Erkenntnissen, so schreibt die Polizei in einer Mitteilung, wollte die 61-jährige Fahrerin eines grauen Opel Corsa von der Weilstraße L 3025 nach links in die Ringstraße abbiegen und übersah dabei die ihr entgegenkommende 41-jährige Fahrerin eines blauen Opel Corsa, die ihr einjähriges Kind dabei hatte.

Durch den Zusammenstoß wurden alle drei Insassen verletzt und mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die stark beschädigten Fahrzeuge wurden aus Lützendorf abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf 5500 Euro geschätzt.