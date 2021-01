Weilmünster: NS-Opfer sollen nicht vergessen werden

Gegen das Vergessen: Die Verbrechen der NS-Zeit, die in der Vitos-Klinik Weilmünster passiert sind, sollen in angemessener Art und Weise in das Nachnutzungskonzept für das Gelände integriert werden. Das fordert eine Gruppe von Organisationen in einem Schreiben an Vitos und den Bürgermeister. Foto: Agathe Markiewicz