Weilmünster setzt auf Kontinuität

WEILMÜNSTER - Weilmünster (red). Bei der konstituierenden Sitzung des Ortsbeirats Weilmünster im Saal des Bürgerhauses sind alle Personen einstimmig in ihrem jeweiligen Amt bestätigt worden. Christian Horn (SPD) bleibt Ortsvorsteher, Michael Ritter (CDU) sein Stellvertreter und Sandra Scherber (CDU) Schriftführerin. Komplettiert wird das Gremium von Claus Weil (BL) und Kathrin Mangi (SPD). Sie ist die einzige "Neue" und folgt auf Udo Richter.

Christian Horn bedankte sich beim scheidenden Ortsbeiratsmitglied Udo Richter, der nicht persönlich an der Sitzung teilnehmen konnte, für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Er freute sich, mit Kathrin Mangi die einzige "Neue" in der Runde begrüßen zu können. Sie war im ersten Anlauf in den Ortsbeirat gewählt worden und hatte es auch auf Anhieb in die Gemeindevertretung geschafft.

In einem kurzen Rückblick auf die vergangene Wahlperiode hob der Ortsvorsteher das große Engagement und die sehr gute Zusammenarbeit des Ortsbeirats-Teams hervor. "Wir haben einiges bewegt und uns an vielen Projekten und Anlässen im Ort aktiv beteiligt", sagte Horn. Dazu gehörten "Vorzeigeprojekte" wie die Blickpunkte und die Bankpatenschaften, die gemeinsam mit dem Verkehrs- und Verschönerungsverein umgesetzt werden konnten.

Aber auch die verbesserte Ausstattung der beiden Spielplätze seien positive Beispiele für die Arbeit des Ortsbeirats, der sich auch in den Ikek-Arbeitsgruppen engagiert. Veranstaltungen wie die 800-Jahr-Feier und der Partnerschaftsbesuch seien Höhepunkte, bei denen die Ortsbeiratsmitglieder aktiv mitgewirkt haben.