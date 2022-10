Weilmünster: Spende schließt Finanzierungslücke

Jetzt teilen:

WEILMÜNSTER - Weilmünster (red). Freude bei den Mitgliedern des Fördervereins Pflegezentrum Vitos Weilmünster: Im Rahmen des Brandschutztags auf dem Europaplatz in Limburg, ausgerichtet vom Fachbereich Brandschutzerziehung und -aufklärung im Kreisfeuerwehrverband Limburg-Weilburg, von der Feuerwehr Limburg und von der Schornsteinfegerkreisgruppe Limburg-Weilburg, übergab die Schornsteinfeger-Kreisgruppe eine Spende in Höhe von 500 Euro an den Förderverein.

Auch die Kreissparkasse Limburg ermöglicht beim Brandschutztag Spenden für wohltätige Zwecke. In diesem Jahr darf sich der Förderverein aus Weilmünster darüber freuen. "Es ist sehr schön, Menschen Freude zu bringen, die Zuversicht und Optimismus brauchen", sagt Volker Esch, Schornsteinfegermeister aus Greifenstein.

Anlässlich seines zehnjährigen Bestehens hat der Förderverein ein Projekt im Umfang von 16.000 Euro geplant. Für das Pflegezentrum soll eine elektrisch angetriebene Positionierungshilfe zur Mobilisierung von Bewohnern angeschafft werden, die an schweren neurologischen Schädigungen leiden. "Die Spende kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, denn sie hilft, eine Finanzierungslücke zu schließen", freut sich Frank Harenburg, der Vorsitzende des Weilmünsterer Fördervereins.

Tipps, wie sich Energie sparen lässt

In Zeiten steigender Energiekosten würden Themen des Brandschutztags, wie richtiges und sicheres Heizen mit Kamin und Feuerstätten, sowie Energieeinsparung und Umweltschutz viele Bürger ansprechen. Auch Informationen zu Brandgefahren im Haushalt, Rauchmeldern und Feuerlöschern waren gefragt.

"In Deutschland ereignen sich jährlich 200.000 Wohnungsbrände mit einer Schadenshöhe von rund einer Milliarde Euro. Hier ist Aufklärung wichtiger Bestandteil der Prävention", so Holger Thiel vom Kreisfeuerwehrverband Limburg-Weilburg.