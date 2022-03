Weilmünster: Zeugen halten Promille-Fahrer fest

Jetzt teilen:

WEILMÜNSTER - Weilmünster (red). Am Donnerstagabend ist ein laut Polizei betrunkener Fahrer gegen ein geparktes Auto gefahren und auf die Flucht gegangen.

Der 49-Jährige war mit einem Opel über die L 3025 von Weilmünster in Richtung Winden unterwegs. In Audenschmiede sei er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in Verbindung mit Alkohol von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen geparkten Audi geprallt. Beide Autos und ein Hoftor wurden hierbei schwer beschädigt, der 49-Jährige zudem verletzt. Trotzdem habe er versucht, mit seinem Wagen von der Unfallstelle zu fliehen. Er kam mit seinem beschädigten Auto allerdings nicht weit und wurde von Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Aufgrund seiner Verletzung brachte ein Rettungswagen den 49-Jährigen ins Krankenhaus. Dort wurde er behandelt und ein Arzt entnahm eine Blutprobe, da der Atemalkoholtest laut Polizei einen Wert von über 2,1 Promille ergeben hatte.