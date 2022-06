Weilmünster: Zwei Menschen bei Zusammenstoß schwer verletzt

Zwei Menschen müssen nach dem Unfall ins Krankenhaus gebracht werden. Symbolfoto: K. Rahn/Fotolia

WEILMÜNSTER - Weilmünster (red). Am Samstag um 10.32 Uhr ist ein 57-jähriger Kradfahrer mit seiner 54-jährigen Sozia auf der K439 aus Richtung Weilmünster-Laubuseschbach in Richtung Blessenbach unterwegs gewesen. Ein 76-jähriger PKW-Fahrer, der an einer Oldtimer-Rallye teilnahm, befuhr die Zubringerstraße zum ADAC-Motorcross-Gelände in Fahrtrichtung der K439. An der Einmündung zur K439 wollte der Oldtimer-Fahrer nach rechts abbiegen. Dabei übersah er den auf der Durchgangsstraße und somit vorfahrtsberechtigten Kradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Durch den Zusammenstoß geriet das Krad ins Schleudern und kam in der angrenzenden Böschung zum Liegen. Der Kradfahrer und seine Sozia wurden durch den Sturz schwer verletzt. Die Sozia musste mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert werden. Der Kradfahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand nach Angaben der Polizei ein Gesamtschaden von rund 3650 Euro.