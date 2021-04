Weilmünsterer Sudetenstraße wird Heimat für Vertriebene

1955 Die Nebenerwerbssiedlung Weilmünster Sudetenstraße ist fertiggestellt. Die Straße vor den fünf Doppelhäusern ist nur teilweise befestigt. Archivfoto: Heimatverein Weilmünster

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILMÜNSTER - Weilmünster. Nach dem Zweiten Weltkrieg mussten 13 Millionen Menschen ihre Heimat verlassen, auch aus dem Sudetenland und den Siedlungsgebieten in Ost- und Südosteuropa. Der ehemalige Oberlahnkreis hat 13 377 Heimatvertriebene aufgenommen; in der Kerngemeinde Weilmünster betrug der Anteil der Heimatvertriebenen an der Bevölkerung 31 Prozent.

Auf Initiative des damaligen hessischen Landwirtschaftsministers Gustav Hacker stellte der Vertriebenenverband Anfang der 1950er Jahre eine Liste mit Landwirten auf, die durch die Vertreibung ihre Existenzgrundlage verloren hatten, aber auf Nebenerwerbsbasis eine Zukunft in der Landwirtschaft sahen. Im November 1952 luden die Landwirtschaftskammer Oberlahn und die Nassauische Siedlungsgesellschaft Frankfurt die 14 Bewerber für eine Nebenerwerbssiedlungsstelle "Weilmünster Sudetenstraße" zu einer Infoveranstaltung in den Rathaussaal ein. Im Februar 1953 wurden zehn Bewerber benannt, die den Zuschlag erhielten.

Baugruben werden als Eigenleistung ausgehoben

Geplant war die Errichtung einer Nebenerwerbssiedlung in Form von fünf Doppelhäusern - pro Partei als Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung und Nebengebäude. Bauherr war die Gemeinde Weilmünster, die im Auftrag der Nassauischen Siedlungsgesellschaft für zehn vertriebene Familien eine neue Heimat schuf: für die Familien Willi Golombeck aus Tampweide, Ostpreußen; Hans Keil aus Schönau, Kreis Luditz, Egerland; Wilhelm Domes aus Schützendorf in Mähren; Alois Palme aus Schönau im Egerland; Jakob Plahl aus Markusgrün, Kreis Marienbad in Böhmen; Wilhelm Gerstner, aus Grafengrün, Kreis Marienbad in Böhmen; Emil Köcher aus Böhmisch Pockau im Kreis Aussig; Franz Drexler aus Königswald im Kreis Tetschen; Alois Grimm aus Schönau im Egerland und Franz König aus Leukersdorf im Kreis Aussig.

Fotos 1955 Die Nebenerwerbssiedlung Weilmünster Sudetenstraße ist fertiggestellt. Die Straße vor den fünf Doppelhäusern ist nur teilweise befestigt. Archivfoto: Heimatverein Weilmünster Hausschlachter Richard Dienst und Wilhelm Domes beim Zerlegen des Schlachttieres. Archivfoto: Heimatverein Weilmünster 1954 zeigt der Blick vom angrenzenden Berg "Armer Mann" die Nebenerwerbssiedlung Sudetenstraße. Archivfoto: Heimatverein Weilmünster 3

Auf der gemeindeeigenen Wiesenparzelle Flur 29, Flurstücke 17 bis 26, entstand die Nebenerwerbssiedlung Sudetenstraße. Die einzelnen Parzellen wurden ausgelost und auch einzelne Siedlerwünsche wie zum Beispiel bei der Wahl der Nachbarschaft berücksichtigt. Die Lage der Häuser, ob Nord- oder Südseite, bestimmte erneut das Los.

Jeder Siedler musste eine Eigenleistung von 500 DM bei geplanten Gesamtkosten von etwa 25 000 DM erbringen. Das Ausschachten der Baugruben galt als Eigenleistung. Am 1. März 1953 begannen die Siedler mit dem Aushub der Baugruben. Das bedeutete Handarbeit in einem Wiesengelände, das sich am unteren Ende einer Hanglage befand und besonders im Frühjahr mit Quellwasser des angrenzenden Bergs "Armer Mann" vollgesogen war: Nach dem ersten Spatenaushub war das Loch wieder mit Wasser gefüllt. Ohne neue Entwässerungsgräben konnten die Arbeiten nicht fortgesetzt werden. Mit der Schubkarre bewegten die Siedler den feuchten und schweren Erdaushub, um ihn an den Grundstücksgrenzen zu lagern. Da die Keller der Häuser nahezu vollständig in den Erdboden gebaut werden sollten, war eine erhebliche Erdbewegung notwendig.

Erst nach dem Aushub der Baugruben konnten die Bauinteressenten die Planungsunterlagen einsehen. Erschrocken stellten sie fest, dass die Zeichnungen kleine Gucklöcher vorsahen, wo eigentlich Fenster eingebaut werden sollten. Sofort kontaktierte man den Kreisbauamtsmeister in Weilburg mit der Bitte, doch die Fenstergröße zu erweitern. Dieser stellte aber nur fest, nicht zuständig zu sein und verwies an die Hessen-Nassauische Siedlungsgesellschaft.

Zur Überzeugung der Entscheidungsträger waren zähe Verhandlungen notwendig. Schließlich stimmte man den Änderungen unter der Auflage zu, dass die Siedler die Mehrkosten zu tragen hatten. Die errechneten Mehrkosten von 54 DM je Haus waren zur damaligen Zeit sehr viel Geld und setzten das Einverständnis aller Siedler voraus.

Die Grundmauern der Häuser sowie die später erstellte Einfriedung zur Straßenseite baute man aus Bruchsteinen, die im Steinbruch Essershausen gewonnen wurden. Die Häuser selbst wurden mit kleinen Bimssteinen gemauert. Ein Badezimmer sahen die Baupläne nicht vor, einige Siedler setzten daraufhin Änderungswünsche im Bereich Speisekammer/Toilette durch, um ausreichenden Raum für eine Badewanne zu haben. Im April 1954 konnten die ersten Siedler ihr neues Heim beziehen. Zum Siedlungsbeauftragten wurde Emil Köcher gewählt. Die Nebenerwerbssiedlung wurde mit dem Ziel errichtet, den heimatvertriebenen Landwirten im Nebenerwerb ihre Berufsausübung zu ermöglichen. Das bedeutete, zu den Häusern mit einem kleinen Stallgebäude sollte jeder Siedler zusätzlich einen Morgen Ackerland bekommen. Die Gemeinde Weilmünster hatte damals aber keine geeigneten Grundstücke, da die Landvermessung im Jahr 1950 in Weilmünster noch keine Nebenerwerbssiedlungen vorsah. Daher blieb anfangs nur eine intensive Kleintierhaltung von Hühnern, Kaninchen, Gänsen, Enten und Tauben, um den kargen Speiseplan zu bereichern. Einige Ziegen versorgten die Familien zusätzlich mit Milch.

Mit der Zeit pachteten oder kauften die Siedler Acker- und oder Wiesenflächen, um Getreide und Hackfrüchte für den Eigenbedarf sowie als Futtermittel für die Tiere anzubauen. Zunächst war das landwirtschaftliche Transportfahrzeug der Handwagen. Auch die Feldarbeit war zu dieser Zeit reine Handarbeit. Gelegentlich konnten einige Siedler bei ortsansässigen Bauern Pferdegespanne für die Feldarbeit leihen. Ende der 1950er Jahre ersetzte der Traktor das Kuhgespann, Anfang der 1960er Jahre erleichterte der Einachsschlepper die Transport- und Feldarbeit erheblich.

Teilweise kauften die Siedler im Frühjahr Ferkel und fütterten diese zu schlachtreifen Tieren, die zum Jahresende geschlachtet werden konnten. Das Schlachtfest fand oftmals zwischen Weihnachten und Neujahr statt. Die Hausschlachtungen führte Richard Dienst, Onkel des damaligen Betreibers des Aussiedlerhofs Dienst in der Adamsbacher Straße, durch.

Das Schlachtfest war eine besondere Herausforderung für die Hausfrau, die große Mengen Fleisch und Wurst ohne Gefrierschrank so konservieren musste, dass der Vorrat bis in die Sommermonate hielt. Ein Teil der Wurst wurde in Weißblechdosen gefüllt, die der ortsansässige Spenglermeister Eduard Jung mit einer Maschine verschloss, bevor sie im Kessel gekocht werden konnten. Mit Ausnahme von zwei Siedlern gaben die Gründer der Sudetenstraße die Viehhaltung schon bald nach dem Bezug der Anwesen auf, da die Acker- und Wiesenflächen als Grundlage der Futtermittelerzeugung fehlten.

Nachfahren leben

teilweise heute noch dort

Der Ausbau der Sudetenstraße ließ zunächst auf sich warten. Im Häuserbereich gab es eine Schotterbefestigung. Bis zur Dietenhäuser Straße blieb es aber beim naturbelassenen Feldweg, der bei starken Regenfällen nur mit Gummistiefeln zu begehen war. Erst als eine Anwohnerin im Morast verunglückte und sich den Knöchel brach, wurde die Sudetenstraße fertiggestellt.

Im Laufe der Jahre entstanden erste Garagen, auch der Bedarf an Wohnraum wuchs. Damit zwei Generationen unter einem Dach leben konnten, erhielten mehrere Häuser in den 80er Jahren Anbauten. Bis heute sind etliche der Häuser von den Folgegenerationen der Siedler bewohnt, andere aber verkauft.

1957 wurden die Siedler Eigentümer der Anwesen mit der Einschränkung eines Vorkaufsrechtes zugunsten der Nassauischen Siedlungsgesellschaft. Die Hypothekenzahlungen wurden nun in halbjährlichen Zahlungen an diverse Banken geleistet. Erst im Jahr 1977, lange nach der Hypothekentilgung, konnte aufgrund einer Gesetzesänderung des Landes Hessen das Vorkaufsrecht gelöscht werden.