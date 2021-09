Weiltalschule: Aktuell gilt Hygieneplan 8.0

Kleine Schritte auf dem Weg in die neue Normalität: An der Weiltalschule betreibt die Schülerfirma "Weil's schmeckt" den Kiosk. Die Schüler (von links) Marian, Nevio und Efe aus Klasse G10b, hier mit Lehrerin Alessandra Castello-Neeb, haben Dienst. Foto: Weiltalschule

WEILMÜNSTER - Am 30. August hat das neue Schuljahr begonnen. Auch wenn Corona-Schnelltests nicht auf dem Stundenplan stehen, gehören sie inzwischen zum Schulalltag. Unter welchen Bedingungen aktuell an den Schulen im Kreis Limburg-Weilburg unterrichtet werden kann, und wie Schüler, Eltern und Lehrer mit der Situation umgehen, zeigt das Beispiel der Weiltalschule Weilmünster.

Mit zwei Aufnahmefeiern sind die 105 neuen Fünftklässler der Förderstufe und des Gymnasialzweigs am ersten Schultag an der Weiltalschule in Weilmünster gestartet. Erneut habe es keine gemeinsame Einschulungsfeier im Bürgerhaus geben können, erklärt Schulleiterin Anette Schmittel. Doch die Schulgemeinde habe große Anstrengungen unternommen, den Neulingen in der frisch renovierten Sporthalle eine fröhliche und bunte Feier und damit ein Stück Normalität zu bieten.

Beispielsweise hatten die Sechstklässler, die traditionell die Fünftklässler willkommen heißen, die Stühle im Zuschauerraum mit bunten Papierhänden geschmückt, auf die sie gute Wünsche geschrieben hatten. Zusätzlich seien zur Begrüßung aber auch digitale Beiträge produziert worden, erklärt die Schulleiterin.

Im Bereich der Digitalisierung hat sich an der Weiltalschule in den vergangenen Monaten viel getan. Ein Beispiel ist das digitale Schulportal, das Schüler, Lehrer und Eltern regelmäßig nutzen, und mit dem sie nach Auskunft der Schulleiterin gute Erfahrungen gemacht haben. Gleiches gilt auch für Videokonferenzsysteme. "Mittlerweile gibt es sogar digitale Klassenbücher", fügt sie an.

Neben den Veränderungen im Bereich der Digitalisierung hat die Schulleiterin im Vergleich zum Vorjahr weitere Unterschiede ausgemacht. "Die Rahmenbedingungen haben sich deutlich verbessert". Zum Schulstart 2020 habe es weder Impfungen noch Testungen gegeben. Das Impfangebot, das das Kollegium im Frühjahr dieses Jahres erhalten habe, sei sehr gut angenommen worden. Alle Lehrerinnen und Lehrer der Weiltalschule seien im Präsenzunterricht für die Kinder da, freut sich Schmittel. Das Team habe deutlich mehr arbeiten müssen, sich aber gegenseitig unterstützt, lobt sie das Engagement.

Die Frage, ob sich auch die Schüler impfen lassen sollen, werde in den Familien diskutiert. Die Schule unterstütze Impfangebote, die Entscheidung liege jedoch in der Hand der Eltern, betont die Schulleiterin. Sie erwägt, den Impfbus des Gesundheitsamts an die Weiltalschule einzuladen.

Schnelltests gehören zum Schulalltag

Aktuell gehören die Schnelltests für die Kinder zum Schulalltag. "Die Schüler tragen die regelmäßigen Testungen gut mit. Vieles ist inzwischen für uns Routine", betont Schmittel. Die Kinder seien gut informiert, wüssten über die Abläufe genau Bescheid und pflegten einen souveränen Umgang mit der regelmäßigen Testprozedur.

Dass aufgrund der aktuellen Inzidenz während des Unterrichts auch am Sitzplatz Maskenpflicht gilt, nehmen Schüler und Lehrer in Kauf. Trotz aller Einschränkungen versuchen sie, an der Weiltalschule Schritt für Schritt ein klein wenig Normalität wiederzuerlangen. Viele Monate nahezu ungenutzt, betreibt neuerdings eine "Schülerfirma" den Schulkiosk. Die Schüler der Abschlussklassen bieten ihren Mitschülern in den großen Pausen und der Mittagspause Getränke und kleine Snacks an. Mit dem Erlös wollen sie zum Ende des Schuljahres ihre Abschlussfeier finanzieren.

Aktionen wie diese lassen die Schulleiterin hoffnungsvoll auf das neue Schuljahr blicken. Das Kultusministerium habe in den Monaten der Pandemie Erfahrungen gesammelt und klare Regeln vorgegeben. Der Kreis habe veranlasst, dass in Räume, die nicht ausreichend belüftet werden können, Luftreiniger eingebaut werden.

Für Elternabende in Präsenzform gilt 3G-Regel

Und selbstverständlich werde die Schule auch ihren Beitrag leisten, versichert sie. Zusätzlich zu neuen Regularien gelten an der Weiltalschule nach wie vor die zu Beginn der Pandemie eingeführten Vorschriften wie getrennte Pausenflächen oder spezielle Wegesysteme. Festgehalten sind sie im Hygieneplan, von dem mittlerweile die Version 8.0 existiert. Aktualisierungen sind beinahe an der Tagesordnung, wie die Regelung für Elternabende verdeutlicht. Stehen beispielsweise Wahlen zum Elternbeirat an, finden diese in Präsenzform statt.

Aufgrund der aktuellen Anordnung des Gesundheitsamts gelten die 3G-Regel und eine durchgehende Maskenpflicht. Alle Eltern, die an Elternabenden teilnehmen möchten, müssen also einen Nachweis erbringen, dass sie getestet, geimpft oder genesen sind. Die Eltern hätten Verständnis, sagt Schmittel. Das Hauptaugenmerk gelte aber den Schülern. "Wir haben große Hoffnung auf Unterrichtsstabilität", sagt die Schulleiterin mit Blick auf die kommenden Herbst- und Wintermonate und mögliche steigende Corona-Zahlen. Ihr großer Wunsch ist, dass die Politik ihr Versprechen auf einen dauerhaften Präsenzunterricht einhalten kann.