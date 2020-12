Weiltalschule Weilmünster stellt sich im Internet vor

Jetzt teilen:

WEILMÜNSTER - Weilmünster (red). Traditionell richtet die Weiltalschule Weilmünster im Dezember ihren "Tag der offenen Tür" aus. Coronabedingt darf die Schulgemeinde die Kinder der vierten Klassen der Grundschulen und deren Eltern derzeit nicht zu sich in die Schule einladen. Damit sich alle dennoch einen Eindruck von der Weilmünsterer Gesamtschule verschaffen können, wird Eltern und Kindern ein digitaler "Tag der offenen Tür" auf der Homepage www.weiltalschule.de angeboten.

Im Rahmen einer Videokonferenz stehen die Mitglieder der Schulleitung am Samstag, 12. Dezember, von 10 bis 10.30 Uhr und von 11 bis 11.30 Uhr als Ansprechpartner zur Verfügung.

In den Videokonferenzen am Samstag sind alle Schulleitungsmitglieder dabei, die Fragen der Eltern und Kinder beantworten. Um die jeweiligen Gesprächspartner zu erreichen, werden folgende Zugangscodes eingegeben: Förderstufe und Haupt- und Realschulzweig, www.meet1.limburg-weilburg.de/WTS-Förderstufe-Dezember-2020. Für den Gymnasialzweig lautet der Code: www.meet1.limburg-weilburg.de/WTS-Gymnasialzweig-Dezember-2020 und für allgemeine Fragen an die Schulleiterin wird der Code: www.meet1.limburg-weilburg.de/WTS-Schulleiterin-Dezember-2020 benötigt.

Die Besprechungen erfolgen über das vom Landkreis Limburg-Weilburg unterstützte Videokonferenzsystem "Jitsi", das sich am besten über Google-Chrome öffnet. Die digitalen Räume werden jeweils 15 Minuten vor Beginn der Videokonferenz geöffnet und haben alle das gleiche Zugangspasswort: Offene-Tür-Weiltalschule-2020.

Darüber hinaus können persönliche Telefontermine mit einem Mitglied der Schulleitung unter Telefon 0 64 72-20 08 vereinbart werden.