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Sonntag, 07.06.2020 - 16:00
3 min

Weinfest und Rathauskonzerte in Weilmünster fallen aus

Dieses Jahr erklingt keine Musik im Marktflecken, denn die siebenwöchige Reihe der Rathauskonzerte in Weilmünster fällt wegen der Corona-Pandemie aus.

Dorothee Henche: Redakteurin Weilburg
Von Dorothee Henche
Redakteurin Weilburg
Bei den Rathauskonzerten in Weilmünster mischen sich die Musiker, wie hier Dieter Nickel von der Dicke Backe Attacke, schon mal unters Publikum. Wegen der Corona-Pandemie ist das in diesem Sommer nicht möglich, die Konzertreihe fällt aus. Foto: Dorothee Henche

Bei den Rathauskonzerten in Weilmünster mischen sich die Musiker, wie hier Dieter Nickel von der Dicke Backe Attacke, schon mal unters Publikum. Wegen der Corona-Pandemie ist das in diesem Sommer nicht möglich, die Konzertreihe fällt aus. Foto: Dorothee Henche

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Bei den Rathauskonzerten in Weilmünster mischen sich die Musiker, wie hier Dieter Nickel von der Dicke Backe Attacke, schon mal unters Publikum. Wegen der Corona-Pandemie ist das in diesem Sommer nicht möglich, die Konzertreihe fällt aus. Foto: Dorothee Henche

Bei den Rathauskonzerten in Weilmünster mischen sich die Musiker, wie hier Dieter Nickel von der Dicke Backe Attacke, schon mal unters Publikum. Wegen der Corona-Pandemie ist das in diesem Sommer nicht möglich, die Konzertreihe fällt aus. Foto: Dorothee Henche

Beim Weinfest in Weilmünster feiern die Gäste sonst immer zwischen Rathaus und Kirche. Doch das für das zweite Juli-Wochenende geplante Fest fällt dieses Jahr aus. Foto: Dorothee Henche

Beim Weinfest in Weilmünster feiern die Gäste sonst immer zwischen Rathaus und Kirche. Doch das für das zweite Juli-Wochenende geplante Fest fällt dieses Jahr aus. Foto: Dorothee Henche

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